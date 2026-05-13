INE: Aplazar elección judicial a 2028 ahorrará dos mil millones de pesos

Posponer la elección judicial para que no sea concurrente con los comicios de diputados y gobernadores en 2027 permitiría un ahorro de 2 mil millones de pesos, afirmó la presidente del INE, Guadalupe Taddei en la Cámara de Diputados.

Al reseñar el encuentro que los 11 consejeros electorales sostuvieron con el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, la funcionaria electoral explicó que, de no modificarse la fecha, ambas jornadas costarían unos 21 mil millones de pesos el próximo año.

La presidenta del INE detalló, en conferencia, que mientras en el caso de ser concurrente, la elección judicial costaría unos 8 mil millones de pesos, su realización posterior y por separado requeriría 6 mil millones de pesos.

Guadalupe Taddei, presidenta del INE, propone mover la fecha para ahorrar 2 mil millones de pesos. Especial

En la reunión privada con el diputado Monreal, el Consejo General del INE advirtió que existen complejidades de carácter normativo, operativo, logístico, tecnológico y presupuestal para realizar de manera concurrente el proceso electoral ordinario de 2027 con la elección judicial. Y ofrecieron argumentos a detalle sobre el contenido del documento elaborado para el Congreso.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Baja dijo a los consejeros que sería hasta el próximo lunes o martes cuando se decida si se aprobaría la reforma constitucional que contiene la postergación solicitada, después de recibir la opinión de la Consejería Jurídica de Palacio Nacional.

En tanto, Monreal abrió la puerta a que se legisle para evitar el uso de los acordeones en la elección judicial.

–Si se pospone esta elección judicial, ¿se despeja la duda de los acordeones?, se le preguntó.

–Sí, bueno, si se pospone lo ideal sería que también pudiéramos modificar ciertas reglas electorales para la elección del Poder Judicial y evitar los tan traídos y llevados, o cuestionados, acordeones.

El INE sostiene que realizar la jornada por separado reduciría el estrés técnico y el costo del proceso. Especial

El legislador detalló que se modificarían varias reglas, entre ellas las que rigen los consejos de selección de aspirantes, los requisitos para los aspirantes, el papel que juegue la carrera judicial, la escuela del Poder Judicial, los métodos para seleccionar jueces, entre otros.