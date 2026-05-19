Revierten reserva de 5 años; información de candidatos al INE será parcialmente pública

En respuesta a la solicitud de Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), el Comité de Transparencia de la Cámara de Diputados resolvió revertir el resguardo por cinco años para la información del proceso de relevo de los recién designados consejeros del INE.

Por unanimidad, los integrantes de esa instancia, presidida por Aliza Klip Moshinsky, acordaron que la documentación de los aspirantes sea parcialmente confidencial por contener datos personales.

El nuevo acuerdo que se tomó este martes 19 deja sin efecto el de la sesión celebrada el viernes 15 de mayo.

Consecuentemente, en la nueva resolución se indica que se clasifica como parcialmente confidencial la documentación generada, emitida, recibida, integrada, evaluada y/o resguardada respecto de las 369 personas candidatas que participaron en la elección de tres consejerías electorales.

El Comité de Transparencia de la Cámara de Diputados canceló la reserva de 5 años sobre el proceso de selección del INE. Especial

Esta medida se aplicaría a los datos personales contenidos en la carta solicitud de registro; currículum vitae con fotografía reciente, número telefónico particular, correo electrónico, CURP, fecha de nacimiento, estado civil, firma; acta de nacimiento; carta bajo protesta de decir verdad; carta de aceptación de bases; examen y hoja de respuestas; solicitudes de revisión de examen; y fichas o cédulas de evaluación individual, la cual cuenta con calificaciones individuales asignadas por cada integrante del Comité Técnico de Evaluación y los promedios correspondientes; nombres de personas físicas que formularon las preguntas ciudadanas y opiniones ciudadanas recibidas respecto de las personas aspirantes.