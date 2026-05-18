Monreal pide abrir información del relevo en INE

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, pidió al Comité de Transparencia de la Cámara, que reconsidere la reserva por cinco años que el viernes hizo de la información del proceso que llevó a designar a 3 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

De esa manera, el líder de la mayoría en San Lázaro coincidió con el llamado que la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, envió a los funcionarios parlamentarios que en su sesión del día 15 avalaron resguardar los documentos en torno al controvertido relevo.

En conferencia de prensa, el diputado Monreal se pronunció por que se abra desde ya toda la información.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) envió formalmente su solicitud al Comité de Transparencia.

Mandé una carta ayer en donde sostengo que no debe haber reservas, ni un solo año, ni un solo mes”, contó.

Solicito se reconsidere en el Comité de Transparencia para que toda la información sea abierta y a disposición de quien la solicite, que no se permita de ninguna manera, ni un mes, menos cinco años de reserva. Esa es mi posición”, reseñó.

En el texto enviado a la presidenta del Comité, Aliza Klip Moshinsky, el líder de la diputación morenista plantea:

Quiero expresar que no estimo conveniente que la información sobre este proceso de selección se reserve por cinco años, puesto que tal decisión contradice nuestra convicción respecto a la transparencia y el acceso a la información pública”.

Al referirse a la documentación presentada por las 369 personas candidatas que participaron en la convocatoria para la elección de tres consejerías del INE, el presidente de la Jucopo sostiene que si bien es indispensable salvaguardar los datos que la ley correspondiente prevé, el interés público y la trascendencia nacional del proceso resulta muy relevante que los mexicanos puedan conocer la información del mismo.

No existe interés alguno en restringir información pública ni en generar barreras que impidan el escrutinio social de un proceso de selección de perfiles”, expuso Monreal en la carta.

Solicita finalmente que se realicen las valoraciones conducentes, a fin de encontrar una medida que equilibre la protección de los datos personales con el derecho de acceso a la información que asiste a la ciudadanía mexicana.

El viernes, antes de la votación de los funcionarios que integran el Comité de Transparencia, se dio lectura a un texto enviado por la diputada presidenta en la se pronunciaba en contra de reservar esa información. “Cuando las instituciones informan de manera clara cómo toman las decisiones y las abren al escrutinio público, se promueve una mayor participación ciudadana y se mejoran las prácticas.

La transparencia permite que los mexicanos ejerzan su derecho a la información, exijan rendición de cuentas y contribuyan a construir un país más justo, eficiente y equitativo, donde prevalezca la honestidad y el respeto por el bienestar colectivo”, expuso la parlamentaria del PAN en su carta.

jcp