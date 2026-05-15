Reservan 5 años información sobre selección de consejeros del INE

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, dio a conocer que la información del controvertido proceso de selección de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) quedó reservada por cinco años, con el voto de funcionarios afines a Morena.

Al hacer público su voto en contra de esa determinación, por considerarla contraria a la democracia, la legisladora de oposición compartió los argumentos expuestos en el Comité de Transparencia de San Lázaro.

Cuando las instituciones informan de manera clara cómo toman las decisiones y las abren al escrutinio público, se promueve una mayor participación ciudadana y se mejoran las prácticas. La transparencia permite que los mexicanos ejerzan su derecho a la información, exijan rendición de cuentas y contribuyan a construir un país más justo, eficiente y equitativo, donde prevalezca la honestidad y el respeto por el bienestar colectivo”, expuso la parlamentaria del PAN.

La diputada López Rabadán envió a ese Comité un documento al que dio lectura el secretario Técnico de la Mesa Directiva de la Cámara, Gustavo Flores Gutiérrez, en el que sostiene que la transparencia en México es fundamental para fortalecer la democracia, combatir la corrupción y generar confianza entre la ciudadanía y las instituciones públicas.

Fue en ese mensaje que la diputada presidenta expuso su postura en contra de que el Comité de Transparencia reserve la totalidad de la documentación generada, emitida, recibida, integrada, evaluada y/o resguardada por cinco años del proceso de elección de los tres nuevos consejeros del INE, concluido en abril.

Foto: Especial

Argumentó que la transparencia no busca perjudicar, sino asegurar que las decisiones y acciones del gobierno sean supervisadas por la sociedad, respetando los límites legales relacionados con la seguridad, privacidad y datos sensibles.

Soy Secretario Técnico de la Mesa Directiva y por instrucciones de la Presidenta Kenia López quiero fijar posición en contra de que este Comité de Transparencia reserve la totalidad de la documentación”, informó Flores Gutiérrez.

El proceso de relevo del INE se caracterizó por cuestionamientos de observadores especializados, que reclamaron al Comité Técnico de Evaluación opacidad en torno a los criterios aplicados depurara la lista de aspirantes.

Hubo también versiones de que el examen de conocimientos que se aplicó a los candidatos se habría filtrado, toda vez que perfiles afines al gobierno obtuvieron altas calificaciones, las cuales resultaban atípicas en comparación con los promedios del total de los participantes.

Igualmente se dieron impugnaciones en torno a la formulación de las quintetas de finalistas, pues no hubo una explicación pública de las deliberaciones ni de los criterios que sostuvieron los cinco integrantes del Comité Técnico de Evaluación para formularlas.

Foto: Daniel Betanzos.

Integran el Comité de Transparencia Aliza Klip Moshinsky, titular de la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros; Hugo Christian Rosas de León, de la Secretaría de Servicios Parlamentarios; Ileana Hidalgo Rioja, de la Unidad de Transparencia; Andrés Lozano, contralor interno y Adolfo Román Montero, director de Asuntos Jurídicos.

Se trata de funcionarios que responden al presidente de la Junta de Coordinación Política y al grupo mayoritario de la Cámara, es decir, a Morena y a su jefe de bancada, Ricardo Monreal Ávila.

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