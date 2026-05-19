Periodo extra orillará a Enrique Insunza a salir de su escondite

La decisión presidencial de solicitar una sesión extraordinaria del pleno del Senado para aprobar un cambio a la reforma del Poder Judicial obliga al senador morenista, Enrique Inzunza, a salir de su aislamiento, en el que está desde el 29 de abril, cuando las autoridades de Estados Unidos lo acusaron de ser parte del Cártel de Sinaloa, y presentarse a trabajar o solicitar licencia para que su suplente acuda a la sesión.

Morena y sus aliados del Partido Verde y el PT tienen 87 integrantes y necesitan 86 para aprobar una reforma constitucional, dado que tanto PAN, como PRI y Movimiento Ciudadano anunciaron que estarán presentes los 41 senadores de oposición en la sesión extraordinaria, lo que obliga a que estén los senadores oficialistas.

Inzunza puede ausentarse y eso deja al oficialismo en el límite de 86 integrantes para aprobar la reforma constitucional, pero la tradición morenista desde septiembre del 2024 es obligar a la presencia de sus 87 legisladores para no tener riesgo alguno; por eso, a lo largo de 15 meses han convocado a 28 suplentes, a fin de que estén presentes en los días que se votan las reformas constitucionales.

El bloque integrado por Morena, el Partido Verde (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) cuenta con 87 senadores. Especial

El caso del senador Enrique Inzunza, que se ausentó de sus actividades legislativas desde el 29 de abril, último día del periodo ordinario de sesiones en el Senado y también cuando se anunció la acusación en su contra por parte del gobierno de Estados Unidos, es inédito en elmundo interno del Senado.

Desde hace dos semanas, Enrique Inzunza dejó en claro que no solicitará licencia para separarse del cargo. Anunció inicialmente que iba a acudir a la sesión de la Comisión Permanente el 6 de mayo, ya que es uno de los nueve senadores titulares

Como el pleno del Senado está en periodo de receso, no existe registro oficial de asistencias o ausencias de las sesiones ordinarias del pleno y como el mecanismo de asistencia en la Comisión Permanente consiste en que todos los legisladores sustitutos pueden entrar ante cualquier ausencia delos titulares, no hay registro de asistencias.

Pero la sesión extraordinaria del pleno del Senado sí registra la asistencia de sus 128 integrantes del pleno y, en ese escenario, previsto para el miércoles de la próxima semana, Enrique Inzunza está obligado a asistir, salvo que su coordinador, Ignacio Mier, tenga garantizado que tendrá los votos que permitan aprobar la segunda reforma al Poder Judicial en los últimos 15 meses.

“Sólo maquillan el desastre”: PRI

Ayer, las tres fuerzas políticas de oposición en el Congreso de la Unión consideraron positivo que el oficialismo acepte, por fin, que la reforma al Poder Judicial concretada en septiembre del 2024 está mal hecho; sin embargo, expresaron sus críticas a los lineamientos de la iniciativa presidencial que se aprobará en sólo una semana.

Manuel Añorve, coordinador de los senadores del PRI, celebró que la iniciativa presidencial reconozca que fue un error eliminar las salas de la Suprema Corte y al crear un comité que creará parámetros para los comités de selección de los tres poderes de la Unión, admita que el modelo que impusieron fue un desastre, pero lamentó la persistencia de la tómbola y el acordeón.

“¿Y qué está pasando con esta iniciativa? Están maquillando el desastre”, afirmó.

Clemente Castañeda, coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, aseguró que “lo dijimos desde el principio: no reformaron el sistema de justicia, lo capturaron. Y como ya lo habíamos adelantado desde hace un mes, sí habrá periodo extraordinario”.

En tanto, el dirigencia nacional y las coordinaciones parlamentarias en el Senado y la Cámara de Diputados panistas consideraron positivo cambiar la fecha de la elección judicial, pero “el modelo impulsado por Morena continúa sometiendo al Poder Judicial a dinámicas político-electorales que vulneran su autonomía e independencia”.