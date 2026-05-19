INE activa voto anticipado en Coahuila para adultos mayores y personas en prisión preventiva

El Instituto Nacional Electoral (INE) en Coahuila, inició el proceso de votación anticipado, mecanismo que permite a personas que por enfermedad o movilidad no pueden desplazarse hasta el módulo de votación el próximo 7 de junio, fecha en que se renovará el Congreso del Estado.

María José Ramos Ramos, vocal Ejecutiva del Distrito 07 del INE puntualizo que en el mes de febrero y marzo acudieron al asilo Ropero del Pobre en Saltillo, para invitarlos a ejercer su voto de manera anticipada.

Una vez concluida la votación las boletas serán resguardadas hasta el día de la elección.

El INE en Coahuila comenzó la jornada de voto anticipado para personas con discapacidad y de la tercera edad. Alma Gudiño

En Coahuila votaron 181 personas en modalidad de voto anticipado. En prisión preventiva votarán mil 640 personas.

Mientras que en asilo de ancianos Ropero del Pobre, ubicado en la zona centro de Saltillo, votaron 30 personas.

Qué es y cómo funciona el voto anticipado?

La modalidad de voto anticipado, consolidada por el Instituto Nacional Electoral (INE) como un pilar de la democracia inclusiva en México, es un mecanismo diseñado para garantizar el derecho constitucional al sufragio de los ciudadanos que se encuentran físicamente impedidos para acudir a las casillas el día de la jornada electoral.

Regulado bajo estrictos principios de accesibilidad, este modelo atiende principalmente a personas con discapacidades severas, movilidad reducida o enfermedades crónicas que les impiden abandonar sus hogares o los centros de atención médica y asilos donde residen, garantizando que la salud o la condición de edad no sean una limitante para participar en las decisiones democráticas del país.

El proceso operativo de esta modalidad se ejecuta semanas antes de la elección general y requiere una planeación minuciosa que inicia meses atrás con un censo de solicitudes formalizadas ante la autoridad electoral.

Los paquetes con las boletas marcadas serán trasladados a las bodegas distritales correspondientes. Alma Gudiño

Durante el periodo de votación extraordinaria, funcionarios del INE debidamente identificados acuden directamente a los domicilios particulares o instituciones de asistencia con un paquete electoral especial.

El ciudadano emite su voto de forma libre y secreta, el cual es introducido en un sobre inviolable; posteriormente, estos paquetes son trasladados a las bodegas distritales correspondientes, donde permanecen resguardados y sellados bajo estricta seguridad institucional hasta el cierre de la jornada electoral general, momento en el que se realiza el escrutinio y cómputo oficial.

Además de beneficiar a los sectores de la tercera edad y con problemas de salud, el INE ha expandido los alcances de la votación anticipada hacia las personas en prisión preventiva, permitiendo que aquellos ciudadanos internos en centros penitenciarios que aún no reciben una sentencia penal condenatoria mantengan a salvo sus derechos políticos.