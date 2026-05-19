La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 19 de mayo de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia desde Palacio Nacional; conoce aquí el resumen de su 'mañanera'.
La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 19 de mayo de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.
Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este martes.
Mañanera de Sheinbaum hoy 19 de mayo de 2026
8:25 Horas | México ha pedido a EU extradición de 269 personas; no ha entregado a ninguno
Desde enero de 2018 México ha solicitado a Estados Unidos la extradición de 269 personas, entre ellas factureros e involucrados con el caso Ayotzinapa, de los cuales no ha entregado a ninguno y rechazó 36 de las solicitudes, informó el canciller Roberto Velasco.
El funcionario de la cancillería indicó que del total de las solicitudes, 233 permanecen pendientes de concluir y 183 corresponden a peticiones formales de extradición. Entre las personas que México pide a Estados Unidos se encuentra Víctor Manuel 'N', por desfalco a la Secretaría de Gobernación y el cual está acusado de delincuencia organizada, así como Rafael y Elías 'N', relacionados al caso Infonavit y acusados de delincuencia organizada,
7:48 Horas | Ssa, preparada y vigilante ante hantavirus y ébola
El secretario de Salud, David Kershenobich, aseguró que se encuentran preparados y vigilantes si es que llegara a presentarse algún caso de hantavirus o ébola en el país, para lo cual se cuentan con guías médicas para saber cómo actuar ante el segundo virus que llevó a una emergencia sanitaria en África, donde surgió el brote.
El titular de la Ssa aseguró que estos dos virus son de preocupación y vigilancia epidemiológica, pues destacó que para ninguno de ellos existe un tratamiento, por lo que es importante reconocer los síntomas, pues en el caso del ébola el 40% de los casos llegan a fallecer.
vjcm