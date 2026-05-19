Gabriel García lleva a integrantes del grupo criminal Los Tanzanios al Senado

El diputado federal morenista, Gabriel García Hernández, llevó al Senado a un grupo de mototaxistas de la alcaldía Iztapalapa, para anunciarles que entregará una iniciativa para crear una ley que los ayude, pero al menos dos de ellos, Jaqueline Martínez Quiroz y Luis Demetrio Quijano, fueron señalados de ser parte del grupo criminal Los Tanzanios.

El pasado jueves 14 de mayo, el diputado morenista, quien durante tres años fue el responsable de todas las delegaciones del Bienestar en el país, invitó a un grupo de 30 personas que identificó como mototaxistas y los llevó al pleno del Senado, que por ahora es la sede oficial de la Comisión Permanente.

El legislador federal difundió las imágenes de esa reunión en sus cuentas en redes sociales de Instagram y de Facebook, pero este lunes, en la red social X el periodista Antonio Nieto informó que dos de esos mototaxistas son “objetivos” de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México.

A Jaqueline Martínez Quiroz se le identifica como “Yuca” y a Luis Demetrio Quijano como “El Oso”, explicó y mostró una de las imágenes que difundió el propio diputado morenista para mostrar los rostros de quienes son señalados por la autoridad capitalina de ser parte del crimen organizado.

“Controlan rutas de mototaxis para el grupo criminal, con base en Iztapalapa (…) extorsionan a mototaxis”, reveló Antonio Nieto.

El diputado García Hernández aseguró que se criminaliza a los mototaxistas, que se trata de un grupo que lo acompañan en su iniciativa de lo que llama “transporte de barrio”, pero admitió que “si hay alguien que tiene algún antecedente penal, deberías estar orgulloso de que las personas que salgan del reclusorio tengan acceso a un trabajo; el trabajo dignifica”.

Esta es la tercera ocasión que ingresan al Senado personajes polémicos, relacionados con el crimen organizado.

El 19 de noviembre del 2013, la entonces senadora panista Luisa María Calderón, informó que entre el grupo de 12 michoacanos que solicitaron audiencia en el Senado había integrantes del grupo criminal Los Caballeros Templarios. De inmediato, el entonces presidente del Senado, el priista Raúl Cervantes, presentó una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República para que confirmara los dichos de la senadora, pero los resultados nunca se hicieron públicos.

En los años 2023 y 2024 el Senado fue sede de la entrega de reconocimientos al abogado Juan Pablo Penilla, por parte de una organización llamada The One Magazine o Revista The One México, que dirige Claudia Montelongo. Él fue señalado de ser defensor de El Mayo Zambada y el 15 de abril de este año, el gobierno de Estados Unidos lo consideró parte del crimen organizado.