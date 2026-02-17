Senado autoriza ingreso de 12 militares de EU a México; estarán casi 5 meses

El pleno del Senado de la República aprobó el ingreso de 12 militares de élite de Estados Unidos en México para participar en un capacitación conjunta con elementos de la Defensa y los cuales permanecerán en el país por casi cinco meses. Fue con 91 votos a favor y seis abstenciones, que legisladores avalaron la entrada de los elementos.

Tras avanzar la solicitud en la comisión de Defensa, el documento fue puesto a consideración del pleno del Senado, cuyos legisladores autorizaron el ingreso de los 12 elementos pertenecientes al Séptimo Grupo de Operaciones Especiales del Comando de Operaciones Especiales Norte de Estados Unidos para participar en el Evento No. SOF1 "Capacitación MEXSOF (Defensa)".

La solicitud del ingreso de los militares estadunidenses al país había sido pospuesta por los senadores y fue hasta el nuevo periodo de sesiones que arrancó el pasado 1 de febrero que el tema se puso en la agenda. De acuerdo con el dictamen aprobado, los militares estadunidenses estarán en el país sólo para ejercicios de capacitación, sin realizar operaciones armadas o intervención directa en tareas de seguridad pública.

Los agentes estadunidenses estarán en el país para la capacitación conjunta y el intercambio de conocimientos con fuerzas mexicanas desde el próximo 27 de febrero y hasta el 15 de julio, de acuerdo con el documento. Estos ejercicios se enmarcan como parte de los trabajos de cooperación bilateral donde antes ya se han llevado a cabo este tipo de capacitaciones de elementos mexicanos.

El ingreso de fuerzas militares extranjeras, en particular de Estados Unidos, ha generado debate debido a las declaraciones del presidente estadunidense, Donald Trump, respecto a ataques por tierra y aire a los cárteles mexicanos a los que declaró como grupos "terroristas". Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum ha dejado en claro que no se permitirá que se vulnere la soberanía del país, por lo que ha tenido constante comunicación con su homólogo para refrendarle la cooperación en diversos temas, entre ellos la seguridad, pero siempre respetando la soberanía nacional.

La mandataria reconoció que durante las conversaciones telefónicas que ha sostenido con Trump este le ha ofrecido ayuda con fuerzas militares estadunidenses, lo cual le ha agradecido pero siempre lo ha rechazado.

