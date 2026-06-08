El PRI se lleva el carro completo en Coahuila con 51% de participación ciudadana

Concluyó el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) con 100% de las actas computadas para la renovación del Congreso de Coahuila y confirmó que la Alianza Ciudadana por la Seguridad conformada por el PRI-UDC obtuvo el triunfo en los 16 distritos electorales.

Se instalaron 4 mil 275 casillas en los 38 municipios del estado, con una lista nominal es de 2 millones 497 mil 551 electores.

Los ciudadanos votaron por 16 distritos de mayoría relativa y 9 de representación proporcional, para un total de 25 diputados.

El total de votos fue de un millón 244 mil 124, con un porcentaje de votación de 51 por ciento.

La Alianza Ciudadana por la Seguridad, integrada por PRI-UDC, obtuvo un total de votos de 684 mil 515.

Mientras que PT-Morena, 326 mil 012, convirtiéndose en la segunda fuerza política en la entidad.

El PAN logró una votación de 26 mil 877, para un porcentaje de 2.160%; el PVEM obtuvo 32 mil 392 sufragios, con un 2.603 de votación.

Movimiento Ciudadano obtuvo 24 mil 496 votos, con un porcentaje de 1.968 por ciento.

Refrendan triunfo de la Alianza Ciudadana por la Seguridad PRI-UDC en los 16 distritos. Especial

En esta elección del 7 de junio sorprendió el partido de reciente creación Nuevas Ideas, con 73 mil 367 votos y 5.897% del total, colocándose en la tercera fuerza política en el estado.

El distrito más reñido fue el 6, con cabecera en Frontera, en la región Centro, donde la Alianza Ciudadana por la Seguridad PRI -UDC contabilizó 40 mil 557 votos, con 49.32% de las preferencias.

Mientras que en el distrito 9, la Alianza Ciudadana por la Seguridad PRI-UDC logró el porcentaje más alto de los 16 que estuvieron en juego: 57 mil 021 votos, para un porcentaje de 62.89%; la coalición PT-Morena logró 19 mil 967, con 22.02 de los sufragios.

Una vez concluida la jornada electoral, los Comités Distritales del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) sesionarán para la apertura de los paquetes electorales, se cotejan las actas de escrutinio y cómputo de cada casilla y se validan los resultados.

Al concluir el cómputo de cada distrito, la autoridad electoral entrega las constancias de mayoría y validez a la fórmula de candidatos que obtuvo el mayor número de sufragios.

No está en duda el resultado: IEC

El presidente del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, descartí incidentes que pongan en duda los resultados de la jornada electoral.

A las quejas interpuestas por los partidos políticos se les dará el trámite correspondiente y se resolverá conforme a la ley.

Consideró que fue un proceso tranquilo, muy participativo, a pesar de tratarse de una elección que calificó como "huérfana".

"La gente salió a votar y esto nos ayuda a consolidar la participación ciudadana y la democracia en el estado", agregó.

Puntualizó que el resultado oficial se dará con los cómputos distritales a partir del miércoles, cuando se empiecen a contabilizar los votos y el domingo 14 de junio es la fecha límite para entregar el resultado de representación proporcional a quienes así lo acrediten.

Finalmente, destacó que el costo de la elección fue de 250 millones de pesos.