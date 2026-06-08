Proceso electoral en Coahuila “pareciera ser una elección de Estado”: Ricardo Monreal

El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), señaló que el proceso electoral de Coahuila “pareciera ser una elección de Estado, en donde el gobierno se convierte en partido y donde no hay lugar a la oposición para poder disputar con equidad una elección”.

En conferencia de prensa, el diputado detalló que el proceso electoral de dicha entidad “no ha concluido, sigue la instancia, primero de verificación y luego de impugnación”, por lo que Morena esperará a que las autoridades electorales resuelvan y hará uso de todos los recursos que marca la ley.

Además, añadió, “vamos a actuar con solidaridad a los diputados que son miembros de Morena, pero también a los simpatizantes que han sufrido persecución, acoso y privación ilegal de la libertad”.

Al referirse a la publicación que realizó este fin de semana en la red social “X” donde invitaba a las autoridades estatales a no cometer excesos, indicó que esto “implicaba una llamada de atención a la autoridad de Coahuila, de que no cometiera esos excesos contra diputados federales de Morena y militantes que incluso hoy están todavía privados de su libertad.

Yo estuve hablando con varios diputados que me estuvieron llamando, son como 15, aquí están, miren, Armando Samaniego, Corina Pizano, María Fernández, Irugami Perea, Guillermo Rendón, Cinthya Cuevas, Irma Juan Carlos, Giselle Santander, Oscar Brito, Karina Del Río, Linette Fernández, Vianey García, José Luis Sánchez, Aniceto, entre otros”.

Informó que ya habló con la diputada Kenia López Rabadán (PAN), presidenta de la Cámara de Diputados, sobre las y los legisladores detenidos; “estoy esperando las actas. Hasta ayer creo los habían liberado por la noche a todos. Estoy esperando para hacer lo procedente”.

Reiteró que Morena esperará a que las instancias electorales resuelvan y decidan el final de la elección; pero aclaró que los resultados no se atribuyen “a que Andrés López Beltrán haya solicitado su renuncia y se haya retirado 15 días antes. Finalmente, al esperar el resultado de los órganos electorales y del tribunal, lo que hacemos es decirle a la población que actuamos conforme a la ley”.

Descartó que las derivaciones de la elección se lograrán “con artimañas, trampas y uso de recursos que deben de calificarse en solicitud a la forma en que ganan o pierdan los partidos. Morena aprenderá de las elecciones y es un partido-movimiento que tiene claridad en lo que está pasando en el país.

Entonces vamos a esperar mañana cuando se haga el conteo y luego que los dirigentes, candidatos y estructura jurídica electoral interpongan los recursos a que se tenga derecho a hacer. Entonces vamos a esperar, y no le atribuimos el resultado a que Andrés López Beltrán se haya ausentado. Es una decisión que él tomó y que la respetamos”, subrayó.

Hizo énfasis en que históricamente Coahuila ha sido un estado difícil para la izquierda; no obstante, sorprende que el PAN, “que hace apenas unos años disputó la gubernatura, hoy pueda perder el registro.

Incluso MC, que yo creo que es uno de los partidos en ascenso, como emergente, lo podría yo calificar. O el propio Verde, que al separarse de nosotros quizás hizo acuerdos con otras fuerzas, pensando en que solos podría irles mejor. O en el acuerdo les iría mejor. Hoy los tres partidos PAN, que es el que más me sorprende, Verde y MC pueden perder el registro local. No me alegra, me gustaría que se conservara, pero es la realidad. Morena supera los 20 puntos y tampoco me alegra, porque si lo comparas con el 2024 descendimos en votación. Entonces es un ejercicio que tenemos que revisar una vez que los resultados sean oficiales y que se agoten los recursos que se deben de interponer”, agregó.

Remarcó que el proceso electoral todavía debe concluir; sin embargo, esta experiencia “sirve para no confiarnos y no descuidar la estrategia y principios” de Morena. “Hay que asumirlo con integridad y hay que, a tiempo, corregir o enmendar cualquier falla que se haya tenido en el desarrollo de la campaña.