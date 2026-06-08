En Coahuila, el PRI defenderá voto por voto, acta por acta: Alejandro Moreno

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que defenderán voto por voto y acta por acta de la elección en Coahuila, ante el intento de Morena por “sembrar dudas y deslegitimar ese resultado, porque no les favorece” y advirtió que denunciará a Morena ante instancias internacionales.

Mediante sus cuentas en redes sociales, Alejandro Moreno Cárdenas aseguró que “vamos a defender cada voto y cada acta. Coahuila ya decidió y su decisión se va a hacer valer. Que nadie se equivoque, no vamos a dejar solos a los ciudadanos ni a permitir que desde el centro quieran imponer lo que en las urnas no pudieron ganar”.

Ante la campaña de Morena en contra de los resultados de la elección en Coahuila, donde el PRI ganó los 16 distritos de mayoría, con una ventaja de dos a uno sobre Morena, incluso en distritos como el 8 de Torreón, con una diferencia de casi cuatro a uno, o en el 9 de Torreón, de tres a uno, Alejandro Moreno dijo que el PRI “no permitirá que se pisotee la voluntad de las y los coahuilenses. La democracia no es un juego que se acomoda al gusto del poder.

“Si la ciudadanía habló, se respeta. Punto. Lo que estamos viendo es un intento claro por presionar instituciones y fabricar narrativas para justificar su derrota. Eso no es política, es ambición sin límites”, afirmó.

Consideró que “los cínicos, corruptos y narcopolíticos de Morena están intentando sembrar dudas y deslegitimar ese resultado, porque no les favorece. Cuando pierden, no aceptan; cuando no controlan, atacan. ¡No saben perder! ¡Los vamos a denunciar en México y a nivel internacional!”.