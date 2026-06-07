PREP da ventaja al PRI en elección del Congreso de Coahuila 

Coahuila renovó el Congreso del Estado este domingo 7 de junio, elección en la que el líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, celebró el carro completo en los 16 distritos electorales, refrendando al tricolor su principal bastión político del país.

De acuerdo al Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) de Coahuila, en el corte de las 21:30 horas, con un conteo de 461 mil 994 votos, la Alianza Ciudadana por la Seguridad PRI-UDC mantiene una ventaja contundente en los 16 distritos electorales.

Lo anterior representa 55.3% de la votación total, con dos mil 852 actas capturadas de cuatro mil 319, 66% del total.

Al momento, la participación ciudadana es de 48.86 por ciento, de una lista nominal de 2 millones 499 mil 372 electores.