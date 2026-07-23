Embajador de México felicitó a Ortega previo a que anunciara fin de elecciones en Nicaragua

Tres días antes de la declaración de Daniel Ortega de suspender las elecciones en Nicaragua buscando cerrar así la puerta a la oposición para alcanzar el gobierno, el embajador mexicano en este país centroamericano, Guillermo Zamora Viña, felicitó a la pareja presidencial por el 47 aniversario del triunfo de la revolución sandinista y les expresó su admiración por el gobierno que encabeza junto a su esposa Rosario Murillo.

“Me permito de manera muy respetuosa enviarles mi más calurosas felicitaciones por el 47 aniversario del importantísimo y célebre triunfo de la Revolución Popular Sandinista que se cumplirán este domingo 19 de julio de 2026”.

“Aprovecho esta oportunidad para expresarles como siempre mi cariño y admiración por nuestro hermano gobierno de la República de Nicaragua que está muy bien representado por ustedes como gobernantes”, expresó el diplomático mexicano.

Antes de ser nombrado embajador en Nicaragua por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador en julio de 2022, Guillermo Zamora Viña fue escritor y corresponsal de guerra en Centroamérica. También fue fundador de la Escuela de Formación Política de Morena en Coyoacán.Críticas a Nicaragua

Tres días antes de suspender las elecciones en Nicaragua, el embajador mexicano Guillermo Zamora felicitó y elogió al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Especial

Luego del discurso del domingo, el presidente Daniel Ortega ha recibido extrañamientos de países de América, incluyendo Estados Unidos, Chile, República Dominicana, Brasil y Bolivia, acusando declaraciones contrarias a los principios democráticos y las obligaciones asumidas en el marco del sistema interamericano.

El gobierno de Nicaragua rechazó estos señalamientos asegurando que en la lógica de su soberanía nacional asegura “procesos electorales democráticos, libres y transparentes, de acuerdo a las normativas de las instituciones nacionales correspondientes”.