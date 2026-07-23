Ariadna Montiel impulsa trabajo "casa por casa" para consolidar a Morena en Puebla
La dirigente nacional del partido sostuvo un encuentro en Puebla con integrantes de la estructura territorial
El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) reforzó los trabajos de articulación e integración de sus bases operativas a nivel local.
En Puebla, se llevó a cabo una reunión de trabajo con la estructura territorial encargada de la labor comunitaria y de difusión en la entidad.
La reunión contó con la participación de la dirigente nacional Ariadna Montiel Reyes, quien a través de un mensaje publicado en sus redes oficiales resaltó el papel fundamental que desempeñan los militantes y brigadistas en el territorio.
Durante el encuentro se reconoció de forma explícita el despliegue operativo de mujeres y hombres que diariamente recorren las colonias, comunidades y municipios poblanos mediante visitas domiciliarias.
Estas jornadas de volanteo e información directa buscan consolidar la presencia del partido bajo el principio de mantener contacto cercano con la población:
- Estrategia territorial: Promoción de la labor informativa "casa por casa".
- Lema y principios: Consolidación de los pilares del movimiento bajo la premisa de "Por el bien de todos, primero los pobres".
- Objetivo: Reforzar la formación de comités y la organización interna a nivel seccional y municipal en la entidad.
Con esta reunión, Morena busca afianzar sus bases comunitarias en Puebla, apostando por la movilización territorial como eje central de su organización política.