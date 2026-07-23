Ariadna Montiel impulsa trabajo "casa por casa" para consolidar a Morena en Puebla

El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) reforzó los trabajos de articulación e integración de sus bases operativas a nivel local.

En Puebla, se llevó a cabo una reunión de trabajo con la estructura territorial encargada de la labor comunitaria y de difusión en la entidad.

La reunión contó con la participación de la dirigente nacional Ariadna Montiel Reyes, quien a través de un mensaje publicado en sus redes oficiales resaltó el papel fundamental que desempeñan los militantes y brigadistas en el territorio.

Durante el encuentro se reconoció de forma explícita el despliegue operativo de mujeres y hombres que diariamente recorren las colonias, comunidades y municipios poblanos mediante visitas domiciliarias.

Estas jornadas de volanteo e información directa buscan consolidar la presencia del partido bajo el principio de mantener contacto cercano con la población:

Estrategia territorial: Promoción de la labor informativa "casa por casa".

Promoción de la labor informativa "casa por casa". Lema y principios: Consolidación de los pilares del movimiento bajo la premisa de "Por el bien de todos, primero los pobres".

Consolidación de los pilares del movimiento bajo la premisa de "Por el bien de todos, primero los pobres". Objetivo: Reforzar la formación de comités y la organización interna a nivel seccional y municipal en la entidad.

Con esta reunión, Morena busca afianzar sus bases comunitarias en Puebla, apostando por la movilización territorial como eje central de su organización política.