Oficialismo en la Comisión Permanente cierra filas con Sheinbaum contra injerencia extranjera

Los grupos parlamentarios de Morena, Verde y PT que integran la Comisión Permanente del Congreso de la Unión cerraron filas con la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en su posición contra el injerencismo extranjero en asuntos internos.

“Este respaldo incluye el compromiso de impedir cualquier intento de intervención o injerencia extranjera o de desestabilización proveniente del exterior, en estricto apego al marco constitucional y al respeto de nuestra soberanía.

“México cuenta con un proyecto de nación que reivindica la independencia de su pueblo y su derecho a la autodeterminación para definir libremente su destino. Ese proyecto se sustenta en la convicción de que la dignidad nacional no se negocia y que la cooperación internacional sólo puede darse en condiciones de igualdad y respeto mutuo”, dice el pronunciamiento.

Resalta que “las legisladoras y legisladores que integramos la Comisión Permanente reiteramos nuestro compromiso de continuar trabajando para consolidar un Estado constitucional de bienestar capaz de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de todas las personas, sin exclusiones ni privilegios. Nuestro deber es fortalecer las instituciones democráticas, proteger la soberanía y asegurar que el desarrollo nacional se construya sobre la base de justicia social e igualdad.

“La Comisión Permanente reafirma que la defensa de la soberanía nacional y la construcción de un Estado de derecho son pilares inseparables del proyecto transformador que hoy guía a México”, dice.

Informa que “los integrantes y las integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a dos años de la elección popular que dio lugar a la Presidencia de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, refrenda de manera firme e inequívoca su respaldo a la titular del Poder Ejecutivo Federal, en la defensa de la soberanía nacional, principio consagrado en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Aunque el documento leído por la presidenta de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo, hace referencia a toda la Comisión Permanente, cuando las panistas Kenia López Rabadán y Mayuli Latifa Martínez solicitaron el uso de la palabra, Laura Itzel Castillo aclaró que el pronunciamiento era sólo por parte de la mayoría de la Comisión Permanente, aunque el documento que leyó hace referencia a la Comisión Permanente en su totalidad.

Kenia López Rabadán y Mayuli Martínez dejaron en claro que ese pronunciamiento no fue discutido en la Mesa Directiva y no cuenta con el respaldo de todo el pleno, sino únicamente de las bancadas oficialistas.