Comisión Permanente declara válida la reforma para anular elecciones por intervención extranjera

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró válida la reforma constitucional en materia de anulación de triunfos electorales por injerencia extranjera, cuando “se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales”.

Fueron 24 los congresos estatales que dieron el aval a esta reforma constitucional, que fija el plazo máximo del próximo del viernes 5 de junio para incluirla en sus respectivas Constituciones, a fin de que esté lista antes de que comience la veda de reformas electorales previa a la apertura del próximo año electoral.

Legisladores de oposición protestaron contra la validez de la reforma para anular las elecciones dando la espalda. Leticia Robles de la Rosa

Los congresos estatales que avalaron esta reforma constitucional fueron:

Baja California Sur

Campeche

Chiapas

Colima

Guerrero

Hidalgo

México

Michoacán de Ocampo

Morelos

Oaxaca

Puebla

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tlaxcala

Veracruz de Ignacio de la Llave

Yucatán

Zacatecas

Ciudad de México

La reforma constitucional, sin embargo, no tendrá reglas, porque la Cámara de Diputados decidió esperar hasta el próximo periodo ordinario de sesiones, que empieza hasta el 1 de septiembre, para comenzar a discutirla.

Legisladores protestaron contra la validez de la reforma para anular elecciones por intervención extranjera. Leticia Robles de la Rosa

En un hecho inédito, los legisladores de oposición dieron la espalda al pleno, cuando la presidenta de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo, hizo la declaratoria de validez.

“La derecha, el PRI rancio y el PAN, el mal prian, pero justamente el PRI, dio la espalda, así como ha dado la espalda en todos los procesos. Y así como dicen en la jerga popular, quien da la espalda nalgas y ustedes ya les dieron las nalgas a los países extranjeros. Son traidores a la patria, hijos de nadie, porque no tienen identidad. Traicioneros”, dijo la diputada morenista Beatriz Andrea Navarro Pérez.