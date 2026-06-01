Trump no está detrás de embestida de EU hacia México: Sheinbaum

Las declaraciones y acciones en contra del gobierno de México provenientes desde los Estados Unidos han provenido de personajes de la ultraderecha de ese país, y no del presidente Donald Trump, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En la rueda de prensa matutina reiteró sus afirmaciones de que tras los casos de la intervención de la CIA en un operativo en Chihuahua, y de la solicitud de detención con fines de extradición de funcionarios de Sinaloa, en realidad no son temas en los que esté involucrado Trump.

“Hay mucho diálogo con el gobierno de Estados Unidos. De hecho, les confieso que no creo que sea el presidente Trump que ha encabezado esta ofensiva en distintos temas. No lo creo. Nosotros lo que queremos es una buena relación con el gobierno de Estados Unidos y con todas sus áreas”, expuso la titular del Ejecutivo.

Diálogo fluido con el gobierno de Donald Trump

Sheinbaum puntualizó que la relación con el gabinete de los Estados Unidos es fluida, pues ha recibido en Palacio Nacional a delegaciones del gobierno estadunidense, y secretarios de Estado mexicanos han sido recibidos por sus contrapartes en Washington.

“Yo creo que son sectores de la ultraderecha de Estados Unidos que quieren que no haya buena relación, que haya mala relación con México, que no están de acuerdo con el gobierno que encabezamos por razones ideológicas, principalmente, y que no quieren que haya una buena relación, y se juntan con los de la ultraderecha en México”, reiteró Sheinbaum.

El retiro de visas: una táctica de intimidación

La presidenta puntualizó que una de las formas de presión utilizada por los funcionarios estadunidenses para tratar de amedrentar a los funcionarios mexicanos es la amenaza de retirarles las visas de ingreso a ese país.

“Todo aquel diputado, senador o funcionario público que tenga temor de que le quiten la visa, pues que no tenga temor, hay que decir la verdad, hay que ser valiente”, recalcó.