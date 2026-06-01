La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 1 de junio de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 1 de junio de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este lunes.

Mañanera de Sheinbaum hoy 1 de junio de 2026

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8:21 Horas | Sheinbaum firmará acuerdo con productores de jitomate para reducir su precio

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que este miércoles firmará un acuerdo con productores y comercializadores de jitomate para reducir su precio, luego que desde hace más de tres meses el precio de este producto se ha mantenido alto debido a diversos factores que llevaron a que haya escasez.

"En el caso del jitomate, Columba López, secretaria Agricultura, junto con Hacienda y Profeco ha estado trabajando con centrales de abasto. Muchas veces el incremento de precio viene por los intermediarios y lo que estamos buscando es que a las centrales de abasto llegue directamente el productor. El miércoles vamos a tener un acuerdo con productores y comercializadores para poder reducir el precio del jitomate.

"Subió de precio por diversas razones, entre ellas primero una la helada de Florida a fin del año pasado, una plaga que hubo en el jitomate, particularmente en Sinaloa y algunas otras consideraciones. Estamos trabajando con ellos y garantizando que el próximo año se siembre la suficiente cantidad de jitomate para que no tengamos un problemas de escasez que llevó a que subieran los precios", comentó.

7:57 Horas | Alistan entrega de tarjetas Bienestar; abrirán nuevo registro para pensiones

La Secretaría del Bienestar alista la entrega de las tarjetas para adultos mayores y mujeres que se registraron en abril, con lo que podrán cobrar el próximo bimestre del apoyo del programa social, así lo anunció la titular de la dependencia, Leticia Ramírez Amaya.

La funcionaria federal detalló que la entrega del plástico se realizará del 15 al 21 de junio, con lo que los nuevos beneficiarios recibirán un SMS en el que se les indicará el día, hora y lugar para recogerlo. Además, anunció la apertura de un nuevo registro para las pensiones para el Bienestar del 22 al 28 de junio.