Busca Partido Verde garantizar espacios inclusivos para personas con discapacidad

El diputado Jesús Sesma Suárez, coordinador del Partido Verde en el Congreso capitalino, presentó una iniciativa para garantizar el acceso pleno de las personas con discapacidad a los espacios de infraestructura verde en la Ciudad de México, como parques, jardines, corredores ecológicos y UTOPÍAS

.

La propuesta plantea reformas a la Ley Ambiental local y a la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, con el objetivo de que estos espacios sean diseñados desde su origen bajo criterios de accesibilidad universal, incorporando elementos como señalización adecuada, senderos seguros, mobiliario accesible y condiciones de movilidad que faciliten el acceso.

El legislador ecologista destacó que una ciudad verdaderamente sustentable debe ser también incluyente, por lo que la infraestructura verde no debe excluir a las personas con discapacidad ni convertirse en un espacio de acceso limitado para ciertos sectores de la población.

Asimismo, señaló que la iniciativa tiene un enfoque de derechos humanos y busca armonizar la legislación local con estándares internacionales en materia de inclusión, accesibilidad y desarrollo urbano sostenible, tomando como referencia experiencias exitosas en otras ciudades del mundo.

Sesma Suárez subrayó que, aunque en la capital existen programas de infraestructura verde, es necesario establecer la inclusión como una obligación legal para eliminar las barreras que aún enfrentan las personas con discapacidad.

“Construir una ciudad verde también significa construir una ciudad accesible. La inclusión debe ser parte del diseño desde el inicio y no un elemento opcional”, afirmó el legislador.