México tiene una gran oportunidad con actualización de tratado comercial con Europa: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró la fortaleza de la relación con Alemania y aseguró que hay una nueva oportunidad con la actualización del tratado comercial con la Unión Europea y que está por firmarse en mayo, luego de su reunión con el presidente de ese país, Frank-Walter Steinmeier.

Tras la reunión en el marco de la Convención Bancaria, en Cancún, Quintana Roo, en el Museo Maya, ambos mandatarios ofrecieron una conferencia de prensa, en donde la presidenta Claudia Sheinbaum expresó que se abren las oportunidades para el país para el comercio, además del acuerdo que ya existe con Alemania.

“Hoy tenemos una gran oportunidad, una nueva oportunidad con la actualización del tratado comercial con la Unión Europea que ya ha sido negociado, acordado y que está por firmarse, por culminarse alrededor de mayo de este año y eso abre pues grandes oportunidades adicionales para el comercio y el acuerdo económico entre Alemania y México”, resaltó.

La Jefa del Ejecutivo reconoció que Alemania tiene más de 70 años invirtiendo en el país y hay la coincidencia en que continúe la colaboración económica. Resaltó que actualmente hay más de 2 mil empresas alemanas que tienen inversiones en México.

Ante el próximo Mundial de Futbol en donde México será una de las tres sedes, Sheinbaum Pardo aseguró que esta justa deportiva “recuerda siempre que el deporte es un gran embajador de la paz”.

México, socio estratégico para Alemania

Al resaltar que México es el socio comercial más importante en América Latina, el presidente de la República federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, aseguró que México es un país estratégico ante el entorno global actual.

En este entorno global actual vemos que la importancia geoestratégica de América Latina está aumentando. México como potencia intermedia importante en América Latina es un socio muy importante para nosotros”, resaltó.

En una conferencia conjunta, el presidente de Alemania advirtió que existe una preocupación al cuestionarse las fronteras, la integridad territorial y la soberanía, con el conflicto de Rusia con Ucrania y la actual tensión en Medio Oriente con Estados Unidos.

Juntos defendemos los valores democráticos y del Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos a nivel internacional. Abogamos por el respeto del orden internacional basado en reglas y un libre comercio basado en reglas”, argumentó sobre la importancia de la relación con México.

Frank-Walter Steinmeier destacó que actualmente hay 500 acuerdos de cooperación universitario entre México y Alemania, hay cinco colegios alemanes en México y más de 3mil 700 estudiantes mexicanos que están estudiando en Alemania.

Por último, el mandatario alemán deseó a todos los mexicanos una gran fiesta del fútbol y consideró que México será un gran anfitrión en el Mundial 2026.

RLO