Alemania refuerza vínculos económicos con México durante visita oficial

Esta tarde llegó a México para una visita oficial el presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, quien fue recibido por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente.

En el Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo, el canciller De la Fuente dio la bienvenida al mandatario quien llegó acompañado por una comitiva de funcionarios y una delegación de empresarios.

Este jueves 19, el canciller se reunirá con la delegación empresarial alemana que viajan con el presidente Steinmeier y, más tarde, acompañará a la presidenta Claudia Sheinbaum a la recepción oficial que se realizará en el Museo Maya de esta ciudad y a las reuniones bilaterales que se realizarán con las respectivas comitivas, reportó la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Alemania es el segundo mayor inversionista de la Unión Europea en México y el quinto a nivel global. De igual manera, Alemania es el principal socio comercial de México entre los integrantes de la Unión Europea; al igual que nuestro país para el comercio alemán, dentro de América Latina.

En 2025, el comercio total entre ambos ascendió a 27.3 mil millones de dólares y representó más del 30 por ciento del total comerciado con la UE.

En la recepción, el canciller mexicano estuvo acompañado por el director general para Europa de la Cancillería, Octavio Tripp, así como por el embajador de Alemania en nuestro país, Clemens Von Goetze.

En Cancún, Quintana Roo, se lleva a cabo la 89ª Convención Bancaria que será inaugurada este jueves por la presidenta de México.