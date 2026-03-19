Sheinbaum se reúne con presidente de Alemania en Cancún

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió a su homólogo de la República federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier. El gobierno de México informó que el objetivo del encuentro es estrechar los lazos entre ambas naciones, así como abordar temas culturales, educativos y, al mismo tiempo, de comercio y de inversión.

El encuentro oficial se da en el marco de la Convención Bancaria, en Cancún, Quintana Roo, en el Museo Maya de Cancún, Quintana Roo. Ambos líderes abordarán temas de cooperación económica, transición energética y el papel de las pymes alemanas en la industria mexicana.

Sheinbaum y el presidente de Alemania Reuters

En esta visita oficial se destaca la buena relación económica entre México y Alemania, cuyo vínculo tiene más de 147 años. Con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se busca continuar con la solidez, al ser Alemania el segundo país europeo con mayores inversiones en México y el principal socio comercial del bloque en el país, con más de 2 mil 100 empresas alemanas operando en México.

Como parte de la Ceremonia Oficial de Bienvenida, se entonaron los himnos nacionales de México y Alemania. Posterior a ello, se realizó la toma de la fotografía oficial del encuentro.

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La Jefa del Ejecutivo federal estuvo acompañada por los secretarios de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente; de Hacienda, Édgar Amador Zamora; de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon; de Energía, Luz Elena González; el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco; el encargado de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores y director general para Europa, José Octavio Tripp Villanueva, y el embajador de México en China, Jesús Seade Kuri.

Mientras que al presidente de la República Federal de Alemania le acompañaron la secretaria de Estado, jefa de la Presidencia Federal, Dörte Dinger; la ministra adjunta del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores, Serap Güler; el embajador de Alemania en México, Clemens von Goetze; el director general de Política Exterior, Wolfgang; la portavoz del Presidente Federal, Cerstin Gammelin; la jefa del Despacho del Presidente Federal, Daniela Lerner, y el asesor de Asuntos Políticos del Presidente Federal, Christian Hannemann.

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