Propone Partido Verde en CdMx garantías para inclusión de personas con discapacidad en plazas laborales públicas 

El Partido Verde en la Ciudad de México propuso una reforma para que al menos 5 por ciento de las plazas laborales en dependencias públicas sean para personas con discapacidad.

La reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de las Alcaldías de la capital fue presentada por el diputado Jesús Sesma Suárez para garantizar que se respete esta obligación vigente desde 2010, toda vez que no existen registros oficiales que acrediten su cumplimiento de manera constante, a pesar de los programas de vinculación laboral existentes.

De aprobarse esta iniciativa, la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México será la encargada de supervisar el cumplimiento de dicha medida, al tratarse del área responsable del capital humano del Gobierno capitalino y de las alcaldías, que son las que realizan las contrataciones de personal.

El diputado local del Partido Verde afirmó que la iniciativa busca convertir este derecho en una realidad efectiva y no solo en un mandato legal.

En el país hay 8.9 millones de personas con discapacidad, de las cuales una parte importante cuenta con condiciones para desempeñar alguna actividad laboral, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).