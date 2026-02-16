Nadia López García, la pedagoga y poeta que encabezará la Dirección de Materiales Educativos de la SEP

Nadia López García fue nombrada directora general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), cargo que asumirá a partir del 16 de febrero por instrucción del titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo.

El nombramiento fue informado por la propia SEP, que destacó la trayectoria académica, literaria y de gestión institucional de la pedagoga y poeta indígena, en el marco de los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

¿Quién es Nadia López García?

Nadia López García es licenciada en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con especialización en política educativa, materiales educativos, comunicación educativa y educación intercultural.

Previo a su designación, se desempeñó como Coordinadora Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), donde impulsó proyectos dirigidos a juventudes y diversidades, además de encuentros nacionales de escritoras indígenas y afromexicanas y la producción de materiales de lectura de libre acceso.

La SEP señaló que su experiencia en el diseño de materiales pedagógicos, formación docente y promoción de la lectura contribuirá al fortalecimiento de los contenidos educativos con enfoque humanista, inclusivo, intercultural y con perspectiva de género.

Nadia López García, nueva titular de Materiales Educativos de la SEP Especial

Origen y defensa de lenguas originarias

Hija de jornaleros agrícolas oaxaqueños, Nadia López es hablante de lengua mixteca (Ñuu Savi). Realizó sus estudios en contextos bilingües y multigrado, experiencia que, de acuerdo con la dependencia, marcó su vocación por la educación y la defensa de las lenguas originarias.

Durante su infancia vivió entre Tlaxiaco, Oaxaca, y los campos agrícolas de San Quintín, Baja California, contexto que la SEP destacó como referente para el diseño de materiales educativos dirigidos a niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad.

Su obra literaria incluye once libros publicados y traducidos al inglés, francés, griego, árabe, catalán, hindi, bengalí, italiano, alemán y chino. Además, sus poemas aparecen en los Libros de Texto Gratuitos (LTG).

Entre los reconocimientos que ha recibido se encuentran el Premio Nacional de la Juventud, el Premio Mesoamericano de Poesía Luis Cardoza y Aragón, el Premio a la Creación Literaria en Lenguas Originarias Cenzontle, el Premio Juventud Ciudad de México, el Premio CaSa de Literatura para Niños y una mención honorífica en el Premio Antonio García Cubas, en la categoría de Libro Infantil.

Nadia López García, nueva titular de Materiales Educativos de la SEP Especial

Objetivos en nuevo cargo

De acuerdo con la SEP, su incorporación a la Dirección General de Materiales Educativos tendrá como objetivos reconocer la participación de las mujeres en la historia, incorporar más libros en lenguas indígenas y garantizar formatos accesibles en macrotipo y braille.

También se ampliará el reconocimiento a pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes y se elaborarán materiales específicos para estudiantes en situación de movilidad.

La dependencia informó que, por primera vez, se diseñará material docente específico para escuelas multigrado, modalidad en la que opera casi la mitad de las escuelas públicas del país.

Asimismo, se fortalecerán contenidos vinculados con humanismo y vida saludable, en concordancia con los principios de la Nueva Escuela Mexicana.

SEP agradece a Marx Arriaga

La SEP agradeció la labor desempeñada por Marx Arriaga Navarro al frente de la Dirección General de Materiales Educativos, luego de que fuera separado de su cargo desde el viernes pasado.

Arriga fue notificado el viernes que no seguiría al frente de la Dirección General de Materiales Educativos en medio de una diligencia realizada por policías y personal de la SEP.

Ciudad de Mexico 13 de febrero de 2026Conferencia de prensa de Marx Arriaga Navarro de la DirecciÃ³n General de Materiales Educativos donde hablo de que la SecretarÃ­a de EducaciÃ³n PÃºblica le pidio la separacion de cargoFoto: Elizabeth Velazquez Elizabeth Velazquez

El exfuncionario se negó a abandonar las instalaciones, lo que derivó en una discusión con los oficiales que fue grabada y difundida en redes sociales.

Arriaga se negó a dejar su cargo y se ‘atrincheró’ en su oficina durante el fin de semana, que dijo que dejaría al terminar su jornada laboral de este lunes, enmarcado por el nombramiento de su sucesora.

RLO