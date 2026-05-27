Maru Campos: me quieren inculpar con un caso fabricado; PAN anuncia resistencia civil

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, acudió a la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México a entregar por escrito su declaración, requerida por las autoridades federales, en relación a la presencia de dos agentes de la CIA durante la destrucción de un narco-laboratorio en la entidad.

Si bien, al gozar de fuero, la mandataria estatal no estaba obligada a asistir personalemnte, decidió, como ella lo dijo, “dar la cara” y presentar su testimonio, acompañada de su abogado, Roberto Gil Zuarth y de los de los liderazgos del PAN por los hechos registrados en la Sierra Tarahumara.

“Yo salgo a dar la cara porque tengo la dignidad para hacerlo: yo hice mi trabajo, defendí a las familias, y mi gobierno ha colaborado, sin reservas, con la fiscalía General de la República.

“Y hay que decirlo con toda claridad: se me cita bajo la simulación de ser una testigo, pero con la burda finalidad de fabricarme un caso y convertirme en inculpada”, dijo a la salida de las instalaciones del Ministerio Público Federal.

En su mensaje, Campos Galván dijo que se le acusa por las autoridades federales de dar resultados como gobernadora, combatir el crimen, mediante operativos contra la fabricación y de drogas y dar resultados a los chihuahuenses.

“Mientras a una gobernadora que sí da resultados la persiguen con todo el peso del aparato del Estado, a los funcionarios de Sinaloa acusados de nexos con el narcotráfico por autoridades extranjeras que ya piden su extradición, les dan impunidad absoluta”, lamentó la gobernadora.

Dijo que no se va a dejar amedrentar y que continuará trabajando por el bien de las familias de Chihuahua y del país, realizando su trabajo y enfrentando a quienes lamentan que se haya destruido un redituable negocio de drogas sintéticas en aquella entidad.

“Hoy no hablo por mí, hablo por México. Hoy persiguen a la gobernadora de un Estado que nunca se ha callado ante las injusticias; y todos, todos tenemos que levantar la voz, porque si callamos, después vendrán por ustedes”, indicó Maru Campos, en medio de una ovación generalizada de los panistas.

En el escrito dirigido a Julio César Jaimes Carmona, agente del Ministerio Público de la Federación, Campos Galván, apunta que ella en calidad de testigo no está obligada a declarar “por hechos por los que se le pueda fincar responsabilidad penal”.

Por su parte, el líder de Acción Nacional, Jorge Romero, informó que en el escrito presentado por la gobernadora se asienta claramente que la mandataria estatal no estaba obligada a presentarse a la citación por contar con fuero constitucional.

“El oficio de respuesta dice, en resumen, que el citatorio es inválido, pues se convoca en calidad de testigo a una gobernadora en funciones a la que ni siquiera tienen por qué molestar”, precisó el dirigente panista.

Romero Herrera, señaló que el PAN saldrá a las calles a defender a la gobernadora Maru Campos, y de ser necesario realizará actos de resistencia civil.

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