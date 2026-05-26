Diputados aplazan la elección del Poder Judicial hasta 2028

Con la oposición en contra porque no se corrigieron fallas de origen de la elección popular de jueces, ministros y magistrados, y se agregó el empalme de la revocación de mandato con comicios de autoridades ejecutivas y legisladores, diputados de Morena, PVEM y PT aprobaron la reforma de la reforma judicial.

Hubo 342 legisladores a favor y 124 en contra, en la votación en lo general de esta reforma constitucional enviada por la presidenta Claudia Shenbaum y que, entre otras medidas, pospone la renovación de juzgadores para 2028.

El decreto original que se aprobó en 2024 establecía que esos comicios serían en 2027.

Terminada la votación en lo general, se declaró un receso que dejó pendiente la presentación de reservas en el debate en lo particular, a partir de las 9 de la mañana este miércoles.

Para este jueves se alistan reservas de género para proteger derechos laborales. Especial

Representantes de Acción Nacional, Morena y PT adelantaron que propondrán ajustes para garantizar los derechos laborales de los integrantes del Poder Judicial que dejarán sus cargos cuando se renueven los relevos pendientes.

Son reservas que buscarían atender la petición de la Asociación de Mujeres Juzgadoras. Así lo anunciaron la panista Margarita Zavala y la morenista Olga Sánchez Cordero.

Se trata de artículos transitorios que darían estabilidad en el cargo, protegiendo sus derechos económicos con perspectiva de género.