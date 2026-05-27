Maru Campos: no me escondo, he dado resultados; declara ante la FGR

La Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, fue citada a declarar este miércoles 27 de mayo ante la Fiscalía General de la República (FGR) en sus instalaciones de la Ciudad de México en la colonia Doctores. La mandataria estatal inició una conferencia de prensa alrededor de las 10:00 de la mañana.

Campos Galván testificará sobre la muerte de dos agentes estadounidenses de la CIA quienes fallecieron en un accidente automovilístico el pasado 19 de abril de 2026 luego de un operativo para desmantelar un narco laboratorio.

Maru Campos y Jorge Romero Cuartoscuro

La mandataria comparece en la Ciudad de México porque los citatorios están domiciliados en la capital del país, se le vio llegar al recinto vestida con un saco rojo.

Al llegar a la FGR, la mandataria señaló “Hoy en México, es evidente el uso político de las instituciones federales”

Añadió que su gobierno ha colaborado sin reservas con FGR.

“Es indignante este régimen morenista. Soy una gobernadora que ha dado resultados”.

Además, indicó que la citaron de manera extraña, bajo una simulación de ser un testigo, pero con la burda finalidad de fabricarle un caso y convertirla en inculpada.

También manifestó que hay funcionarios de Sinaloa acusados de nexos con el narcotráfico por autoridades extranjeras que piden su extradición… “y les dan impunidad absoluta, los cobijan durante semanas”.

No son casos iguales los de Sinaloa y Chihuahua, por más que Morena busque tapar sus vínculos con el crimen organizado, agregó.

“Están muertos de miedo por lo que viene para ellos”

“¿Qué más quieren saber de mí? ¿De qué otra mentira piensan acusarme? Yo no me escondo”.

Decenas de periodistas y simpatizantes, así como algunos dirigentes del PAN, la acompañaron en la puerta principal de la FGR.

Jorge Romero, presidente del PAN señaló que cientos de miles de personas respaldan a la gobernadora Maru Campos. Venimos a denunciar la persecusión que se está haciendo a la gobernadora.

Maru Campos reiteró ¡Lucharemos hasta donde tope, México!, ¡Chihuahua no te detengas, que viva Chihuahua que viva México!