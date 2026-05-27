La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 27 de mayo de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia desde Palacio Nacional; conoce aquí el resumen de su 'mañanera'.
La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 27 de mayo de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.
Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este miércoles.
Mañanera de Sheinbaum hoy 27 de mayo de 2026
7:53 Horas | Homicidios dolosos bajaron 49% en lo que va del sexenio
El promedio diario de homicidios dolosos bajó 49% de septiembre de 2024 a mayo de 2026, informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien afirmó que este ilícito y los delitos de alto impacto presentan un tendencia a la baja "sin precedentes".
El secretario de Seguridad destacó que los avances en el país se deben a la consolidación de la Guardia Nacional, al fortalecimiento de las capacidades de investigación e inteligencia y al reforzamiento en la Subsecretaría de Investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, lo que ha llevado a la detención de 54 mil 297 personas por delitos de alto impacto, la captura de 85 funcionarios y exfuncionarios, así como el desmantelamiento de 2 mil 400 narcolaboratorios y el aseguramiento de más de 400 toneladas de droga.