Interponen petición de juicio político contra la gobernadora Maru Campos

La Secretaría General de la Cámara de Diputados recibió una solicitud de juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, confirmó Kenia López, presidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro.

La petición fue suscrita por 11 legisladores morenistas de Chihuahua: Edin Cuauhtémoc Estrada Sotelo, Magdalena Rentería Pérez, Leticia Ortega Maynez, Óscar Daniel Avitia Arellanes, Elizabeth Guzmán Argueta, María Antonieta Pérez Reyes, Brenda Francisca Rios Prieto, Pedro Torres Estrada, Edith Palma Ontiveros, Herminia Gómez Carrasco y Jael Argüelles Díaz.

La mandataria estatal enfrenta un caso por la presencia de agentes de la CIA en un operativo de su administración para desmantelar un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara.

Tras el operativo, murieron en un accidente automovilístico dos agentes extranjeros, identificados como Richard Leiter Johnston y John Dudley Black, así como de Pedro Román Oseguera Cervantes, titular de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua, y de Manuel Genaro Méndez Montes, agente de esa corporación.

En conferencia, Kenia López detalló que el documento deberá ser ratificado este viernes para que pueda ser enviado a la Subcomisión de Examen Previo, instancia que todavía no ha quedado formalmente constituida.

“Una vez que se presenta el juicio, se necesita ratificar el documento. El que se presentó hoy tendría que ser el 29 para su ratificación”, indicó.

Si la petición supera esa aduana, sería turnada a dicha subcomisión para su análisis.