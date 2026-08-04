No quiero adelantarme de manera burda; aspiraciones de Luis Donaldo Colosio

El senador Luis Donaldo Colosio aclaró que será hasta finales de este año cuando tome la decisión de si participará en algún proceso de elección a un gobierno estatal, porque “no quiero yo adelantarme como lo hace el resto de las personas de manera, a veces, tan burda y tan grosera”.

A pregunta expresa, durante una conferencia de prensa donde anunció la presentación de una denuncia en contra de una empresa privada por prácticas monopólicas de videojuegos, respondió que “en su momento haremos el anuncio pertinente, estos no son los tiempos.

“Al final del día, la gente sabe que mi meta, mi ruta es ayudar a mi país; mi ruta es México y con base en eso voy a tomar la mejor decisión… a finales de este año, cuando ya sean los tiempos electorales prudentes”, dijo.

Luis Donaldo Colosio ha sido mencionado insistentemente, desde el año pasado, como un político con posibilidades de ganar las gubernaturas de Nuevo León, donde reside y entidad que representa en el Senado, o incluso Sonora, donde nació hace 41 años y es el origen de su familia.

Pero en 2024 también fue mencionado como un posible candidato presidencial, aunque él se descartó.

Ayer, el senador Colosio y la diputada federal Iraís Reyes, también de Movimiento Ciudadano, presentaron ante la Comisión Nacional Antimonopolio una denuncia en contra de Sony Interactive Entertainment, la empresa detrás de PlayStation, por presuntas prácticas monopólicas.