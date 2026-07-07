Tribunal ordena liberar a exagente del Cisen acusado por el caso Colosio

Un Tribunal Colegiado ordenó la libertad de Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), al concluir que no existen elementos suficientes para relacionarlo con el asesinato del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana.

La resolución representa un nuevo revés para la Fiscalía General de la República (FGR), que durante la gestión del entonces fiscal Alejandro Gertz Manero reactivó la hipótesis del llamado “segundo tirador” y recapturó a Sánchez Ortega en noviembre de 2025 en el estado de Baja California.

Tras su detención, un juez federal le dictó auto de formal prisión por homicidio calificado y ordenó su ingreso al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. Ahí permaneció mientras se resolvía la apelación promovida por su defensa.

El Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, determinó que la FGR no acreditó una actuación concertada entre Sánchez Ortega y Mario Aburto Martínez, sentenciado por el magnicidio.

Para los magistrados, los datos presentados por el Ministerio Público no alcanzaron para sostener la acusación.

En la sentencia, el órgano judicial también estableció que el delito atribuido al exagente del Cisen ya había prescrito.

De acuerdo con la resolución, la acción penal quedó extinguida desde noviembre de 2014, es decir, más de una década antes de que fuera reactivado el proceso en su contra.

Con este fallo, la Fiscalía queda nuevamente bajo cuestionamiento por el manejo del expediente Colosio, uno de los casos más sensibles de la historia política reciente del país.

La vía legal que aún podría intentar pasa por un amparo promovido por los familiares de la víctima, aunque esa posibilidad enfrenta un contexto particular.

Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del excandidato presidencial y actual senador, ha expresado en distintas ocasiones su postura a favor de cerrar el caso.

Incluso ha pedido revisar la situación jurídica de Mario Aburto Martínez, quien continúa preso en un penal federal ubicado en Guanajuato.

La orden de libertad de Sánchez Ortega vuelve a colocar el expediente en el terreno de las dudas judiciales, los señalamientos políticos y las inconsistencias que han marcado, durante más de tres décadas, la investigación por el asesinato de Colosio.