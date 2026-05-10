El INE asumirá costo de plazas ante crisis; entra al rescate de los OPL

En un movimiento estratégico para blindar la integridad de los próximos comicios, el Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que asumirá directamente la organización y el costo operativo del Concurso Público 2026 para el Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) a nivel local.

Dicha medida busca rescatar 23% de las plazas que hoy se encuentran vacantes en los Organismos Públicos Locales (OPL) debido a la precarización presupuestal que atraviesan las entidades.

Urgen a realización de concurso

Durante una reunión de trabajo con las 32 Vocalías Ejecutivas y las presidencias de los OPL, el consejero Martín Faz Mora calificó como “urgente” la realización de este concurso. Advirtió que la falta de titulares definitivos en casi una cuarta parte de la estructura profesional pone en riesgo la neutralidad técnica, especialmente frente a la influencia de actores políticos y poderes fácticos.

Ante las severas limitaciones financieras en los estados, el consejero Jorge Montaño confirmó que el instituto absorberá el gasto de los procesos de selección. La estrategia busca que la falta de recursos locales no derive en una pérdida de calidad técnica de cara al Proceso Electoral Concurrente 2027. La planeación incluye un diagnóstico de plazas y la previsión de recursos para asegurar perfiles especializados bajo procesos abiertos y transparentes.

En el encuentro también se analizó las experiencias de Veracruz y Durango en la implementación de elecciones judiciales concurrentes.

Se concluyó que estos procesos disparan la carga operativa, lo que obliga a buscar procedimientos “flexibles pero seguros”.

Por su parte, representantes de Puebla, Quintana Roo y Aguascalientes alertaron que el factor tiempo es el mayor enemigo en la firma de convenios INE-OPL, vitales para que las autoridades hacendarias locales autoricen los recursos necesarios.

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, destacó que el instituto está sentando precedentes de inclusión, 60% de las plazas del SPEN están destinadas a mujeres y se cuenta con una Junta General Ejecutiva paritaria con representación de la comunidad LGBTTIQ+ y pueblos indígenas.

Postura

El llamado final fue fortalecer la planeación conjunta y blindar la cadena de custodia para asegurar resultados confiables pese a las reformas en puerta.

*mcam