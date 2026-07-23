INE descarta iniciar investigación contra Somos México y Ruffo por presunto financiamiento ilícito

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, descartó el inicio de una investigación de oficio en contra del ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel y Somos México, por presunto financiamiento ilícito, luego que el expanista y ahora integrante de Somos México fue detenido por presuntos vínculos con delitos relacionados al “huachicoleo”.

Taddei Zavala dejó en claro que solo mediante una queja interpuesta por terceros, es que el INE podría abrir una investigación y refirió que, hasta este jueves, nadie había interpuesto ninguna queja.

En tanto, durante la sesión de este jueves, Morena y Somos México protagonizaron un enfrentamiento verbal luego de que el representante del nuevo partido, Marco Antonio Baños, propusiera que todas las fuerzas políticas se sometan a una revisión independiente sobre el origen de los recursos utilizados en las actividades políticas previas al proceso electoral de 2027, en medio de la detención del exgobernador Ernesto Ruffo Appel por el presunto caso de "huachicoleo".

Baños sostuvo que la fiscalización debe extenderse a las llamadas "precampañas adelantadas", pues aseguró que ya existe un importante flujo de recursos cuyo origen no está plenamente identificado.

"Todos los partidos, absolutamente todos, debemos tener un compromiso ético frente a la ciudadanía para informar sobre el origen y la aplicación de los recursos", afirmó.

Baños calificó al exgobernador de Baja California como un "preso político" y sostuvo que su detención busca desviar la atención de las investigaciones que, aseguró, enfrentan diversos personajes del oficialismo por presuntos vínculos con el crimen organizado.

La respuesta de Morena, en voz de su representante ante el INE, Guillermo Santiago, rechazó los señalamientos y acusó a Somos México de convertir la defensa de Ruffo en su primera bandera política.

"Es importante e interesante ver cómo la primera bandera pública de Somos es la defensa de un delincuente huachicolero", respondió.

Agregó que el nuevo partido está integrado por "los mismos corruptos" provenientes del PRI, PAN y PRD, y sostuvo que Morena ha estado "ayer, hoy y siempre" bajo el escrutinio público.