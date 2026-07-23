FGR no ha solicitado congelamiento de cuentas de Verónica Ruffo, hija de exgobernador de Baja California

La Fiscalía General de la República (FGR), no ha solicitado el congelamiento de cuentas bancarias de Verónica Ruffo, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aclaró este jueves el gabinete de seguridad del gobierno de México.

Ruffo es hija del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, quien la madrugada de este jueves fue vinculado a proceso por delincuencia organizada y fraude con combustibles, por lo que se le dictó prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Reinserción Social número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

“La FGR no ha solicitado la inmovilización de recursos de Verónica Ruffo, ni existe alguna petición en ese sentido dentro de la investigación correspondiente. La solicitud formulada por la FGR a la UIF contempla únicamente a las personas físicas y morales expresamente señaladas en la investigación, entre las cuales no se encuentra Verónica Ruffo”, se indicó a través de una tarjeta informativa.

Los otros implicados en la red de contrabando

Por su posible participación en los delitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos, además de Ruffo Appel, también fueron vinculados a proceso:

Ricardo Thompson Navarro

José María de la Peña Ramos

José Merino Valdés Cuervo

Guillermo de la Peña Rosales

Juan Hermilo Chavez Rodríguez

Luis Antonio Barrientos Juarez

Adriana Magali Barcenas Guillen

“Las solicitudes de inmovilización de recursos que, en su caso, formulan las autoridades competentes se sustentan en la existencia de indicios suficientes de un riesgo fundado, actual y verificable de que los recursos o bienes vinculados con las personas investigadas puedan utilizarse para la comisión, continuidad u ocultamiento de actividades ilícitas, ser objeto de disposición o transferencia inmediata, o formar parte de circuitos financieros o comerciales relacionados con la delincuencia organizada.

“Dichas medidas se solicitan exclusivamente respecto de las personas incluidas en la investigación correspondiente”, explicó el gabinete de seguridad.

El organismo reiteró su compromiso de actuar con estricto apego al Estado de derecho, privilegiando la coordinación entre las instituciones, el respeto al debido proceso y la protección de los derechos de las personas.