Enrique Inzunza se baja de la contienda por gubernatura de Sinaloa; se mantendrá en el Senado

El senador Enrique Inzunza Cázarez ya no buscará la gubernatura de Sinaloa, como lo había expresado públicamente, antes de ser acusado por Estados Unidos de vínculos con el crimen organizado.

Su anuncio ocurre unos días antes de comenzar los registros de Morena, buscando a la persona que encabece la Coordinación Estatal para la Defensa de la Cuarta Transformación, rumbo a las elecciones de 2027.

A través de sus redes sociales, Inzunza Cázarez anunció que permanecerá en sus labores legislativas como senador de la República, buscando la consolidación del estado constitucional del bienestar en México.

“Esa es la responsabilidad que me otorgaron las y los sinaloenses, y la honraré, como hasta hoy, con puntualidad, compromiso y decoro, hasta su término en 2030. Siempre recto, nunca enderezado”, expresó.

Enrique Inzunza Cázares recordó haber llegado al Senado de la República con el voto de cerca de 700 mil sinaloenses para ocupar su cargo de 2024 a 2030, enfatizando el sentido del deber.

Haciendo un recorrido desde su infancia, el senador dijo haber trabajado en el campo, sembrando maíz, frijol, cacahuate y calabaza, para después convertirse en vaquero. Al llegar a Culiacán, trabajó en la bodega de una papelería y de ayudante en una taquería, para lograr costearse sus estudios.

“Mientras cursaba el tercer año de la carrera, pude ingresar a laborar como personal de biblioteca en mi alma mater, la Universidad Autónoma de Sinaloa, y obtenido mi título de licenciado en Derecho, en el año de 1996 ingresé a laborar al Poder Judicial del Estado, donde hice carrera por más de 25 años, y del que llegué a ser su magistrado presidente por más de 10”, relató.

Antes de convertirse en senador de la República, Enrique Inzunza Cázarez fue secretario General de Gobierno de Rubén Rocha Moya, y desde entonces, había expresado sus aspiraciones por convertirse en gobernador de Sinaloa.

El periodo de registró de candidatos será del 22 al 25 de junio, y algunas funcionarias ya han solicitado licencia con la intención de registrarse. Incluso, Morena había dicho que Inzunza Cázarez podría registrarse, a pesar de las acusaciones en su contra.

Sin embargo, el senador es el único funcionario acusado por Estados Unidos, que decidió no pedir licencia para ser investigado por la Fiscalía General del Estado, pero tampoco se ha presentado a sus labores legislativas.