Libia Dennise García Muñoz Ledo asume la presidencia de la GOAN

En un relevo institucional que busca fortalecer el federalismo, la Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, asumió de manera oficial la presidencia de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN).

Durante la reunión plenaria del organismo se ratificó el compromiso de los gobiernos estatales emanados del Partido Acción Nacional para dar resultados directos a la ciudadanía.

La nueva presidenta de la GOAN sustituye en el encargo a la Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, a quien se le reconoció su liderazgo y valentía para encauzar el diálogo institucional y defender los intereses de las entidades federativas.

“Hoy recibo la presidencia de la GOAN con mucha gratitud, pero sobre todo con un enorme sentido de compromiso”, declaró García Muñoz Ledo al asumir la dirigencia del grupo de mandatarios.

Durante su intervención, la titular del Ejecutivo guanajuatense remarcó que la asociación funciona como una plataforma donde los estados comparten políticas públicas exitosas, construyen acuerdos en conjunto y promueven una estructura federal respetuosa del Estado de Derecho.

En su mensaje, enfatizó la importancia de mantener la cercanía con la sociedad. “Creemos en un México fuerte porque sus estados son fuertes, porque sus familias son fuertes y porque juntos podemos construir el futuro que nuestro país merece”, puntualizó la mandataria guanajuatense.

Por su parte, la gobernadora saliente, Maru Campos, se mostró satisfecha por haber consolidado una asociación unida con identidad propia, orientada a generar mayores inversiones, empleos de calidad y mejores servicios públicos.

Campos Galván manifestó su total confianza en la gestión entrante para dar continuidad a la defensa de las instituciones nacionales. A la sesión de trabajo asistieron también la Gobernadora de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel, y el Gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, quienes respaldaron la nueva etapa directiva del organismo.