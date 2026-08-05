Aguascalientes se suma a la Jornada Nacional de Reforestación con meta de fortalecer sus ecosistemas

El estado de Aguascalientes participará el próximo domingo 9 de agosto en la Jornada Nacional de Reforestación, iniciativa que se llevará a cabo de manera simultánea en todo el país con el objetivo de promover la restauración ambiental y la conservación de los ecosistemas.

La gobernadora Tere Jiménez informó que, en la entidad, la jornada se realizará a las 8:00 horas en la comunidad de Clavellinas , ubicada en el municipio de Asientos, e invitó a la ciudadanía a sumarse a esta actividad en favor del medio ambiente.

"Desde Aguascalientes hacemos equipo para proteger nuestro medio ambiente, porque cada árbol que plantamos fortalece nuestros suelos, favorece las recargas de los mantos acuíferos y ayuda a construir un estado más limpio y verde", expresó la mandataria.

Durante su participación en La Mañanera del Pueblo, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la gobernadora destacó que en Aguascalientes se mantiene un trabajo permanente en materia de reforestación mediante la campaña "Árboles Fuertes, Huellas Gigantes", gracias a la cual se han plantado 347 mil árboles a través de 260 jornadas realizadas en distintos municipios del estado.

Jiménez señaló que estas acciones forman parte de una estrategia integral de conservación ambiental que incluye la protección de áreas naturales y programas permanentes para preservar los recursos naturales y garantizar su aprovechamiento por las futuras generaciones.

Finalmente, reiteró el llamado a la población para participar en la jornada nacional y contribuir a la recuperación de los ecosistemas.

"Los invitamos a sembrar vida y a contribuir a la recuperación de nuestros ecosistemas. Sigamos haciendo realidad un futuro con más árboles, mayor conciencia ambiental y una participación ciudadana cada vez más comprometida, tanto en Aguascalientes como en todo México", concluyó.

De acuerdo con las autoridades, durante la Jornada Nacional de Reforestación se tiene prevista la plantación de 6.6 millones de árboles en un solo día, con la participación de las 32 entidades del país.