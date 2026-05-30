Critican a Inzunza por falsear ubicación y acortar su licencia para recuperar su inmunidad procesal

El senador Enrique Inzunza mintió al pleno del Senado de la República, pues le solicitó una licencia de 22 horas, pero en realidad fue de 10 horas 38 minutos, porque a las 03:41 horas de este viernes decidió reincorporarse a sus actividades, momentos antes de que sonara la campana de cierre del periodo extraordinario de sesiones.

Pero además, el senador por Sinaloa difundió dos mentiras sobre su paradero.

El jueves, en su cuenta oficial de X dijo que este jueves estaba en el Senado, pero no fue cierto, en ningún momento estuvo en el Senado. Dijo también que estaba en la Ciudad de México y que iba a acompañar a su bancada como asesor, mientras el pleno aprobaba dos reformas constitucionales y una legal, y tampoco fue cierto, pues estaba en Culiacán, Sinaloa, en una ceremonia escolar de uno de sus hijos.

Captaron a Inzunza junto con su esposa, en Culiacán, donde festejaron la graduación de uno de sus hijos. Foto tomada de RíoDoce

Limpie usted esa curul (escaño). Está sucia, porque ese senador tenía prácticas muy sucias, muy cochinas. Límpielo bien, porque ese senador chaquetero hoy se fue de aquí y no quiso dar la cara."

Esa frase la lanzó contundente desde la tribuna del Senado la priista Carolina Viggiano al senador Omar López Campos, suplente de Enrique Inzunza, instantes previos a conocerse la decisión del sinaloense de no esperarse hasta las 15 horas del viernes para retomar su calidad jurídica de senador en activo y adelantarse en la madrugada para reactivar su condición jurídica de legislador federal con inmunidad procesal absoluta.

La priista Carolina Viggiano asevero que Inzunza es un mentiroso. Eduardo Jiménez

Después de aprobarse la reforma que crea la comisión que revisará los perfiles de los candidatos a puestos de elección popular, a fin de detectar si alguno tiene riesgo de vínculos con el crimen organizado, aunque no se impedirá su registro ni su derecho a ser votado, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, informó que Inzunza retomaba su escaño.

Eran las 03:41 horas del viernes cuando Castillo expresó que “hago de su conocimiento que recibimos una comunicación suscrita por el senador Enrique Inzunza Cázares, por la que se informa de su reincorporación a sus funciones legislativas a partir del 29 de mayo en curso”, dijo.

La tarde del jueves, a las 17:04 horas, el pleno del Senado aprobó la solicitud de licencia de Enrique Inzunza, quien informó que a las 15:00 horas del viernes 29 regresaría a su escaño; es decir, su licencia fue por 22 horas, pero al final fue de sólo 10 horas con 38 minutos.

Hasta el 2020, las licencias de los legisladores federales se apegaban a las disposiciones reglametarias, que establecen días; es decir, las licencias se consideran por día. Sin embargo, a partir del 2021 Morena en el Senado comenzó a aplicar un nuevo criterio, que no está en el reglamento, para que las licencias puedan solicitarse por horas.

Incluso también decidió que un senador en viajes oficial puede solicitar licencia desde el país en el que está y no por eso deja de representar al Senado en la encomienda internacional para el cual fue designado, a pesar de que constitucionalmente un senador con licencia no es un senador en activo.