Beatriz Mojica llama a la unidad y al trabajo permanente en favor del pueblo de Guerrero

Desde la zona turística de Pie de la Cuesta, la senadora con licencia Beatriz Mojica Morga hizo un llamado a la clase política a privilegiar el diálogo, la cohesión y la entrega de resultados concretos para la entidad.

Tras sostener encuentros directos con mujeres emprendedoras y pescadores de la región, la legisladora enfatizó que las demandas centrales de los ciudadanos exigen dejar de lado cualquier confrontación para enfocarse en responder con hechos a las necesidades del territorio guerrerense.

Al ser cuestionada sobre el desarrollo del proceso interno de su partido, la legisladora reiteró su postura de respeto hacia los demás participantes y descartó caer en descalificaciones. En este sentido, aseguró que la ciudadanía busca propuestas y no divisiones de cara al futuro político del estado.

"Lo que tenemos que ofrecerle al pueblo de Guerrero es trabajo. La gente quiere resultados, unidad y diálogo; en eso estamos", sostuvo durante el recorrido, subrayando que la confianza social solo se construye mediante la cercanía con la gente.

La senadora con licencia remarcó que su compromiso se mantendrá enfocado en el territorio, mediante visitas periódicas a las comunidades para escuchar las inquietudes de los sectores sociales y productivos.

"Todos mis respetos para mis compañeras y compañeros, porque al final del día será el pueblo el que evalúe a cada quien", aseveró al defender que la política debe edificarse con escucha directa.

Con este llamado, la política guerrerense ratificó su convicción de abonar a los acuerdos institucionales que impulsen el bienestar y la estabilidad económica de las familias en la entidad.