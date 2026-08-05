Ariadna Montiel encabeza reunión para fortalecer estructura territorial de Morena

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, encabezó la Reunión de Organización con integrantes de la estructura territorial del partido, donde llamó a reforzar el trabajo de base, la cercanía con la ciudadanía y la defensa de los principios de la Cuarta Transformación.

Durante el encuentro participaron representantes estatales, coordinadores territoriales, integrantes de Jóvenes Morena y responsables de organización de distintas entidades del país, quienes revisaron los avances en la consolidación de la estructura partidista rumbo a la siguiente etapa de fortalecimiento interno.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, Montiel afirmó que "la fortaleza de Morena sí se construye desde el territorio, con organización, cercanía y trabajo permanente junto al pueblo", al destacar que el objetivo del encuentro fue evaluar resultados y fortalecer la presencia del movimiento en todo el país.

"La fortaleza de Morena sí se construye desde el territorio, con organización, cercanía y trabajo permanente junto al pueblo. Nos reunimos con la estructura territorial para revisar los avances en la organización y fortalecer la defensa de la Transformación y la soberanía nacional", expresó la dirigente.

El encuentro fue una jornada de trabajo en la que participaron decenas de responsables estatales y regionales, quienes intercambiaron experiencias, plantearon estrategias y expusieron avances sobre la organización territorial en sus respectivas entidades.

Durante la sesión hubo mesas de diálogo, intervenciones de coordinadores locales y ejercicios de participación entre los asistentes, quienes analizaron el despliegue de la estructura partidista y los mecanismos para fortalecer la vinculación con la ciudadanía.

En la reunión también se impartieron presentaciones sobre el mapa organizativo nacional y la coordinación territorial, con el propósito de homologar criterios de operación y consolidar el trabajo político en las distintas regiones del país.

Bajo un buen ambiente de trabajo interno, con participación activa de representantes de estados como Colima y de integrantes de Jóvenes Morena, se expusieron propuestas y se compartieron experiencias sobre las actividades de organización en territorio.

El encuentro concluyó con una fotografía grupal de los asistentes, quienes reiteraron su compromiso de mantener el trabajo permanente en las comunidades y fortalecer la organización del partido bajo los principios del Humanismo Mexicano y la consigna "Primero los Pobres", ejes que Ariadna Montiel destacó como parte de la estrategia para consolidar la presencia territorial de Morena en todo el país.