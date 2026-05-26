Inzunza declara ante la FGR por vínculos con Los Chapitos; "lo hice desde la rectitud"

El senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, compareció de manera presencial ante la Fiscalía General de la República (FGR) para atender el citatorio ministerial referente a las investigaciones del gobierno mexicano sobre la acusación de EU de que forma parte del entramado criminal de Los Chapitos.

En un mensaje en la red social X que marca el inicio de su estrategia de defensa en territorio nacional, el legislador sinaloense confirmó que acudió a las instalaciones federales sin acompañamiento jurídico externo, asumiendo su propia representación legal.

Asimismo, Inzunza ratificó una disposición de carácter histórico al renunciar explícitamente a la inmunidad procesal y a los privilegios de excepción que su cargo en la Cámara Alta le otorga bajo el amparo del Código Nacional de Procedimientos Penales.

No dejaré de luchar porque la verdad prevalezca: Rocha

Antes, el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya acudió a comparecer a la delegación de la Fiscalía General de la República en Sinaloa, después de haber sido llamado en calidad de testigo, por las acusaciones realizadas por las autoridades de Estados Unidos en su contra.

Rocha Moya aseguró haber respondido las preguntas formuladas por el Ministerio Público Federal y, se dijo dispuesto a atender todos los llamados que le haga la autoridad investigadora.

“Lo haré porque creo en el Sistema Judicial Mexicano, confío en nuestro Estado de derecho y respeto a nuestras instituciones de justicia, que el movimiento de la Cuarta Transformación, ha venido saneando y legitimando, a través de múltiples acciones reformadoras que profundizan la vida democrática y de justicia de las y los mexicanos”, escribió en sus redes sociales.

El mandatario estatal con licencia se presentó a declarar este martes por la mañana, reiterando que no dejara de luchar porque la verdad prevalezca.

El gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, acudió a comparecer ante la FGR. Cuartoscuro

“Por ello y con la frente en alto no dejaré de luchar porque la verdad prevalezca. Inspirado, además, en el liderazgo honesto y de estadista de nuestra Presidenta e indiscutible Jefa del Estado Mexicano, que lucha con inteligencia y profundo patriotismo por el absoluto respeto a nuestra Soberanía Nacional, frente a cualquier intento de mancillarla”, finalizó.

Rocha Moya confirmó su solicitud para comparecer el pasado sábado 23 de mayo. Lo hizo a través de sus redes sociales, luego de haber permanecido ausente desde que solicitó licencia para separarse temporalmente del cargo, el primero de mayo.

Después de gobernador, otros implicados se presentaron a declarar en las instalaciones de la Fiscalía General de la República, con sede en Culiacán.