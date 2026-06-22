Felipe Calderón salió en defensa del pato Merlín 

La inesperada fama de Merlín, el pato que se convirtió en uno de los símbolos más comentados del Mundial 2026 en México, llegó hasta el debate político. El expresidente Felipe Calderón Hinojosa se sumó este fin de semana a la conversación pública al pedir que la familia propietaria del animal reciba algún tipo de compensación económica por el uso masivo de su imagen durante la Copa del Mundo.

A través de redes sociales, Calderón consideró que la popularidad alcanzada por Merlín ha generado beneficios para distintos actores, desde medios de comunicación hasta plataformas digitales y usuarios que han compartido contenidos relacionados con el ave. Por ello, sostuvo que la familia debería recibir apoyo o regalías derivadas de ese fenómeno.

El exmandatario reaccionó a la historia que ha captado la atención de millones de personas dentro y fuera de México desde los primeros días del torneo. En su publicación, señaló que no sería justo que quienes han aprovechado la notoriedad del pato obtengan beneficios mientras sus dueños continúan enfrentando dificultades económicas.

“Sí, muy bien. Llegó como un regalo, pero no hay que dejarlo así: deberían darle regalías o un buen apoyo económico”, escribió Calderón, en un mensaje que rápidamente acumuló miles de interacciones y abrió un nuevo debate en redes sociales.

La historia de Merlín comenzó a viralizarse el pasado 11 de junio, durante la inauguración de la Copa del Mundo. Bajo una intensa lluvia en calles de la Ciudad de México, el pato fue captado usando una camiseta de la Selección Mexicana mientras acompañaba a Cristian, hijo de Karla Gómez, en la venta de agua y refrescos.

Las imágenes se difundieron rápidamente en distintas plataformas digitales. La combinación entre el ambiente mundialista, la lluvia y la presencia del ave vestida con los colores nacionales generó una reacción inmediata entre los usuarios, que comenzaron a compartir fotografías, videos, memes e ilustraciones inspiradas en el animal.

En cuestión de días, Merlín dejó de ser una mascota conocida únicamente por su familia para convertirse en un personaje viral asociado al Mundial 2026. Su imagen empezó a circular en publicaciones relacionadas con el torneo y fue adoptada por numerosos usuarios como una representación espontánea del entusiasmo popular que rodea al evento.

El icónico atuendo de Merlín no solo es una declaración de moda mexicana, sus zapatos especiales cuidan sus patas durante sus largos paseos. Reuters

El crecimiento de esa popularidad también abrió interrogantes sobre los límites del aprovechamiento comercial de los fenómenos virales. Diversas cuentas, páginas y marcas comenzaron a utilizar referencias al pato en sus contenidos, lo que llevó a la familia a plantear la necesidad de proteger legalmente su imagen.

Karla Gómez, madre de Cristian y propietaria de Merlín, ha manifestado públicamente que considera injusto que terceros obtengan beneficios utilizando la fama de la mascota sin que exista algún reconocimiento o compensación para quienes la cuidan y han contribuido a construir su historia.

Ante ese escenario, confirmó que ya iniciaron los trámites correspondientes para registrar el nombre y la imagen de Merlín como marca. El objetivo es contar con herramientas legales que permitan regular el uso comercial del personaje y evitar posibles aprovechamientos indebidos.

La estrategia también busca abrir oportunidades de colaboración con empresas interesadas en desarrollar proyectos vinculados con la imagen del pato. Según ha explicado la familia, la intención es establecer acuerdos transparentes que generen beneficios mutuos y respeten sus derechos.

Entre las posibilidades que han sido mencionadas se encuentran alianzas con marcas mexicanas y cooperativas nacionales, en busca de que cualquier iniciativa comercial tenga un impacto positivo en la economía familiar.

Siempre listo para el partido: Merlín demuestra que lleva bien puesta la camiseta de la selección. Reuters

La notoriedad de Merlín incluso trascendió el ámbito digital. En días recientes, el pato y sus familiares fueron recibidos en Palacio Nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, un encuentro que amplificó todavía más la atención mediática en torno a la historia.

Durante esa reunión, la mandataria expresó disposición para respaldar acciones que contribuyan a mejorar las condiciones económicas de la familia, lo que fue interpretado por muchos usuarios como un reconocimiento al impacto social que ha tenido el fenómeno viral.

El caso de Merlín refleja cómo una imagen aparentemente cotidiana puede transformarse en un fenómeno de alcance internacional durante eventos masivos como una Copa del Mundo. También pone sobre la mesa una discusión cada vez más frecuente en la era digital: quién debe beneficiarse cuando una historia espontánea genera atención, audiencias y potencial valor comercial.

Lo que comenzó como una escena bajo la lluvia en las calles de la Ciudad de México terminó convirtiéndose en un símbolo inesperado del Mundial 2026. Ahora, además de acumular seguidores y apariciones públicas, Merlín ha provocado un debate nacional sobre derechos de imagen, viralidad y las oportunidades económicas que pueden surgir de un fenómeno nacido en las redes sociales.