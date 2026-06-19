El pato Merlín: De fenómeno viral a invitado de honor en la 'Mañanera'

Las redes sociales tienen el poder de convertir situaciones cotidianas en verdaderos fenómenos internacionales. Este es el caso del pato Merlín, una peculiar mascota que, junto a su dueña Karla y su hijo, pasó del mundo digital a llegar a ser incluso noticia internacional y ahora convertirse en un tema de conversación nacional al llegar incluso a ser mencionado en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Pero, ¿qué hace tan especial a este pequeño animal y por qué se ha vuelto un embajador de la cultura mexicana y en una mascota no oficial del Mundial 2026? Merlín explotó las redes desde su descubrimiento durante los festejos por el triunfo de México en el partido inaugural ante Sudáfrica.

El icónico atuendo de Merlín no solo es una declaración de moda mexicana, sus zapatos especiales cuidan sus patas durante sus largos paseos. Reuters

Miles de mexicanos estallaban en júbilo y celebraban en el Ángel de la Independencia la primera victoria del Tri cuando el patito robó cámara, partiendo plaza con su casaca de la Selección Mexicana y sus peculiares 'calcetines' o protectores de patitas, caminando entre la afición y siguiendo a su familia, Karla y a su hijo.

La escena -fuera de lo común y tan peculiar- fue captada por decenas de personas que vieron a Merlín abrirse paso entre la marea verde y entonces el internet "hizo su magia" al hacerse viral los videos con los que, afirmaron, "México le ganó a la inteligencia artificial".

El carisma de este peculiar pato roba miradas y sonrisas a los transeúntes en cada rincón de la capital. Reuters

La invitación presidencial inesperada

Durante la conferencia de este viernes, conocida popularmente como "la mañanera", Sheinbaum Pardo dedicó un momento para hablar sobre el impacto positivo de México en el extranjero durante la justa mundialista. Para ilustrarlo, utilizó un ejemplo que rápidamente captó la atención de los medios y los internautas: el fenómeno del pato Merlín.

La mandataria destacó que la cuestión del pato puede ser una cosa menor, pero resaltó el significado en la cultura mexicana y adelantó que invitaría a su dueña y su hijo a que llevaran a la peculiar mascota a Palacio Nacional.

"Hoy se está dando a conocer a México en el mundo entero. Miren este tema del pato Merlín que puede parecer algo menor... la voy a invitar, Karla se llama, a que traiga a Merlín aquí a la mañanera y su hijo".

Karla y su hijo, los orgullosos dueños de Merlín, los protagonistas de la historia que llegó hasta la conferencia matutina de la presidenta. Reuters

El pato Merlín: Un símbolo pequeñito de nuestra cultura

Lo que comenzó como videos y fotografías simpáticas de una mascota inusual, llegó a niveles internacionales. La presidenta destacó que el pato Merlín refleja a la perfección "cómo somos los mexicanos": creativos, cálidos y capaces de encontrar humor y conexión en los detalles más inesperados.

El impacto ha sido tal que la imagen de Merlín ya cruzó las fronteras. Durante la conferencia de este viernes, Sheinbaum Pardo destacó un dato curioso que demuestra el alcance global del curioso pato mexicano que no sólo conquistó México, sino todo el internet.

En Vancouver, Canadá, usuarios descubrieron una tienda de ropa en la que los modelos de las camisetas de las diversas selecciones de futbol son patos de plástico, por lo que hicieron alusión a la influencia de Merlín.

Siempre listo para el partido: Merlín demuestra que lleva bien puesta la camiseta de la selección. Reuters

El pato Merlín tiene dos años de edad y fue domesticado por su familia la cual vende aguas y refrescos en calles del Centro Histórico. Karla dijo que lo entrenó con un arnés para que pudiera seguirlos y una vez que aprendió se lo quitó y Merlín va libre, caminando entre el asfalto de la ciudad, acompañando a su familia.

El impacto de Merlín lo llevó a ser reconocido incluso por la Selección Mexicana de Futbol, la cual lo 'adoptó' como parte de la mascota del combinado nacional, pues usó su imagen para llamar a toda la afición a alentarlos en su partido ante Corea del Sur, el cual ganó 1-0 y se convirtió en el primer equipo clasificado a la siguiente fase.