Morena se fortalece con unidad y experiencia: Ariadna Montiel

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, reafirmó el papel del Consejo Consultivo Nacional del partido como un pilar analítico y político orientado a trazar la ruta del movimiento a largo plazo y prevenir los desafíos de la coyuntura nacional.

A través de un mensaje difundido en sus canales oficiales, la líder partidista valoró la aportación intelectual y la experiencia de las figuras que integran este cuerpo colegiado en la construcción de la vida pública del país.

Montiel enfatizó que el trabajo de deliberación dentro del Consejo Consultivo permite situar las decisiones del partido por encima de las presiones políticas inmediatas, asegurando la continuidad de los principios fundacionales del movimiento.

Excélsior

“El Consejo Consultivo Nacional de Morena reúne a mujeres y hombres cuya trayectoria, experiencia y pensamiento han enriquecido la vida pública de México. Su reflexión es fundamental para nuestro movimiento: nos ayuda a mirar más allá de la coyuntura, anticipar los retos y mantener siempre el rumbo, basado en nuestros principios y nuestras causas”, compartió.

Sostuvo que la articulación entre la experiencia de sus cuadros consultivos y la estructura militante resulta indispensable para garantizar la vigencia del Proyecto de Nación.

Hizo un llamado a la militancia a mantener la cohesión interna y la disciplina organizativa para afrontar los próximos procesos políticos con solidez ideológica y territorial.