Pato Merlín llega a la mañanera de Sheinbaum; será marca registrada

Este lunes 22 de junio inicio de una forma poco habitual la conferencia mañanera en Palacio Nacional, pues la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo tuvo un invitado especial que se ha convertido en un fenómeno de las redes sociales en el marco del Mundial de Futbol 2026 que se celebra en México, Estados Unidos y Canadá.

El personaje en cuestión es el pato Merlín, convertido en la mascota no oficial de México durante la Copa Mundial, el cual volvió a acaparar la atención pública hoy en el Salón Tesorería al acompañar a la mandataria en su tradicional comparecencia con los medios de comunicación.

Cabe mencionar que a dicha cita, Merlín no asistió solo, pues fue acompañado por su dueña, Karla Gómez, y los dos hijos de ésta. La aparición del popular ave marcó el inicio de la conferencia de prensa, donde la familia brindó detalles sobre el origen, presente y futuro del afamado pato.

Sheinbaum Pardo reiteró el respaldo de su administración a la familia de Karla Gómez, a quienes reconoció como ejemplo del trabajo cotidiano de miles de familias mexicanas Arturo Páramo

¿Merlín, marca registrada?

Previo a la asistencia de Merlín este lunes, la jefa de Estado había adelantado desde la semana pasada su intención de invitar al pato y su familia a Palacio Nacional, al considerar que el animal representa "un símbolo pequeñito de nuestra cultura" y una muestra de cómo surgen fenómenos populares de manera espontánea entre la ciudadanía.

En este contexto, la primera presidenta del país reiteró el respaldo de su administración a la familia de Karla Gómez, a quienes reconoció como ejemplo del trabajo cotidiano de miles de familias mexicanas, razón por la cual indicó se buscarán mecanismos para apoyar a la familia y mejorar sus condiciones de vida.

Aunado a lo anterior, la dueña del pato mencionó que hoy iniciará el proceso para registrar a Merlín como marca, con el objetivo de proteger su imagen y evitar el uso indiscriminado de su nombre y figura por parte de terceros.

Lo vamos a registrar para que no hagan uso de él sin autorización", explicó Karla Gómez durante la conferencia.

Karla Gómez compartió algunos detalles en la conferencia mañanera sobre el cuidado del famoso pato Especial IA / Fernando Dávila

¿Qué especie es Merlín, cuales son sus cuidados y dieta?

Merlín, un pato pekinés de dos años, se convirtió en una sensación viral durante los festejos por la victoria de México sobre Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026. Vestido con una playera de la Selección Mexicana y pequeños calcetines, fue captado caminando entre los aficionados en Paseo de la Reforma, imágenes que rápidamente dieron la vuelta al mundo.

La popularidad de Merlín creció aún más cuando fue presentado por la FIFA como embajador de la sede Ciudad de México para el Mundial 2026 durante actividades realizadas en el Zócalo capitalino.

Karla Gómez compartió algunos detalles en la conferencia mañanera sobre el cuidado del famoso pato, asegurando que su bienestar depende principalmente de una alimentación adecuada y atención veterinaria constante.

Según explicó, Merlín consume alimento especializado para aves de su especie y recibe revisiones periódicas por parte de un veterinario. Sin embargo, reveló que el integrante más famoso de la familia tiene una debilidad gastronómica muy mexicana: los domingos disfruta de un taco de carnitas como premio.