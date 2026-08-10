¿Puede Sheinbaum vaciar el sombrero?

Hay objetos que dejan de ser objetos. En noviembre de 2025, un sombrero de ala ancha se convirtió en un símbolo que cimbró a México. El politólogo Murray Edelman los llamó símbolos de condensación: imágenes que comprimen el duelo, la rabia y el abandono, y que cualquiera puede ponerse. Contra un Proyecto de Nación se puede argumentar; contra un sombrero que carga a un alcalde asesinado, no. Esa es la fuerza del movimiento que nació en Uruapan tras el crimen de Carlos Manzo y que hoy encabeza Grecia Quiroz, la viuda convertida en alcaldesa y en custodia de un duelo que millones sienten propio: la primera emoción opositora en años que no administran los partidos tradicionales, crecida justo donde el Estado debe más. Y crecida, no es casual, en el corazón del aguacate, con la simpatía y el respaldo de sus élites productoras.

La crisis de esta semana hay que contarla sin tecnicismos, porque su fondo no es técnico. Una alerta de seguridad de Estados Unidos retiró a los inspectores que certifican el aguacate y detuvo una exportación de millones de dólares diarios. En 72 horas, la presidenta Sheinbaum recibió a los productores en una mesa con medio gabinete, ofreció resolver la certificación y reforzar la seguridad donde ellos mismos la piden, y el viernes Washington anunció la reanudación parcial desde el 8 de agosto. Hasta ahí la anécdota. Ahora la estrategia.

William Riker llamó herestética al arte de ganar sin convencer: cuando no se puede vencer en el terreno del adversario, se cambia de terreno. En el agravio, el sombrero es invencible; ningún spot derrota a un mártir. La Presidenta parece entenderlo, porque no disputa el símbolo: disputa el suelo que lo alimenta. La mesa con los aguacateros, la reapertura negociada, la captura del presunto autor intelectual del crimen de Manzo son actos de gobierno que funcionan como actos de comunicación. La gente vota emociones. Y frente a la rabia no hay contraataque eficaz; sólo el resultado que la vuelve innecesaria. Gobernar, en esta lógica, es el mensaje. Y la secuencia importa tanto como los actos: primero seguridad, luego justicia, luego economía; cada entrega con hechos le resta un adjetivo al reclamo.

El calendario explica la urgencia. En 2027 México renueva la Cámara de Diputados y varias gubernaturas, Michoacán entre ellas, con el sombrero como fuerza emergente y como posible franquicia nacional del descontento: el vehículo que PRI y PAN ya no pueden ser, porque el sombrero no carga sus facturas ni su pasado. Los liderazgos aguacateros son su retaguardia económica y moral. Por eso la mesa del aguacate es más que gestión comercial: es una oferta de realineamiento en plena coyuntura crítica, de ésas que fijan lealtades por décadas. El objetivo realista no es volver morenistas a esas élites; es disputarle al agravio su monopolio. En política regional, la neutralidad de una élite vale una elección.

Sería deshonesto no marcar los límites de la jugada. Los símbolos sobreviven a las transacciones: un movimiento nacido de un asesinato no se desactiva con una frontera reabierta, y si el cortejo se percibe como oportunista, alimentará al sombrero en lugar de vaciarlo. La reapertura es parcial y reversible, la inseguridad persiste fuera del perímetro atendido, y la justicia por Manzo apenas comienza su proceso. La herestética cambia la pregunta; no responde la que duele.

Los dólares del aguacate volverán a fluir, porque eso lo garantiza el apetito del mercado más grande del mundo. Lo que se empezó a jugar esta semana es otra cosa, y se jugará hasta 2027: si el sombrero seguirá siendo el símbolo de lo que el Estado no hizo, o el recuerdo de lo que un gobierno, a tiempo, alcanzó a hacer.