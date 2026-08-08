Partido Verde Busca Obligar A Conductores Ebrios A Manutener A Hijos De Víctimas Mortales

Con el objetivo de proteger a las niñas, niños y adolescentes que quedan en situación de orfandad tras accidentes viales causados por el consumo de alcohol, el diputado Jesús Sesma Suárez, integrante del Partido Verde en la Ciudad de México, presentó una propuesta legislativa para que los conductores responsables asuman los gastos integrales de manutención de los menores afectados. La iniciativa plantea que quienes provoquen la muerte de una persona al conducir en estado de ebriedad sean obligados legalmente a otorgar una pensión mensual que garantice la alimentación, educación y sustento de los hijos de las víctimas hasta que estos concluyan sus estudios profesionales.

El legislador local enfatizó que manejar bajo los efectos del alcohol constituye un acto de absoluta irresponsabilidad que destruye familias de manera intempestiva, arrebatando a los menores no solo a sus padres o tutores, sino también su estabilidad económica y emocional. Por ello, el proyecto legislativo contempla de forma complementaria el acceso a servicios de atención médica y psicológica continua, respaldado por mecanismos de seguimiento institucional para certificar el cumplimiento estricto de los apoyos.

Sesma Suárez remarcó que esta iniciativa no busca únicamente endurecer las penas privativas de la libertad, sino sentar un precedente en la reparación del daño para no dejar en el desamparo a las infancias. "La justicia no sólo debe castigar, también debe reparar, ya que ningún niño o niña debería quedarse solo ni desprotegido por la irresponsabilidad de un conductor ebrio", argumentó el legislador al reiterar el compromiso de su bancada para velar por los sectores de mayor vulnerabilidad social e institucional en la capital del país.