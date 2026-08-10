La República de las Letras / 10 de agosto de 2026

80 AÑOS DE CÉSAR DELGADO

Bailarín, coreógrafo, maestro de danza, investigador de esta disciplina y autor de 22 libros, César Delgado Martínez llegó a sus primeros 80 años de su muy productiva vida y lo celebró con un conversatorio vía internet con especialistas en el arte de Terpsícore de cuatro países: Venezuela, Colombia, Nicaragua y México. Autor de libros como Guillermina Bravo. Historia oral, del indispensable Diccionario Biográfico de la Danza Mexicana y del terrible y valiente Nellie Campobello. Crónica de un secuestro, que ahora se puede conseguir en internet. César, hijo de un profesor cardenista, es nativo de Rosamorada, Nayarit, donde cursó la primaria, para luego marchar a Tepic para hacer la secundaria y después a Ciudad Guzmán, Jalisco, donde estudió en la Normal de esa localidad, lo que, como dice, fue una verdadera “carrera de obstáculos”. Estudió en Rumanía el idioma de ese país, único que tiene una lengua romance en el este europeo. Ahí obtuvo César la maestría en danza folklórica en la Universidad de Bucarest para volver a México y vaciar aquí sus muchos conocimientos, como lo atestigua su recorrido por medio mundo como conferencista, su generosidad como educador de varias decenas de generaciones y su larga trayectoria de investigador en el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza. ¡Feliz cumpleaños, maestro!

EL LIBRO DE UN TAURÓFILO

Un libro hermoso, sabio y bien documentado es Así te conocí. México, las plazas y mi gente, de Alfonso Bustamante Anchondo, aficionado práctico a la fiesta de los toros, ésa que en la Ciudad de México se prohibió pese a representar en nuestro país una tradición de cinco siglos. Bustamante es un hombre de negocios que, como toda persona, tiene aficiones y gustos muy legítimos, entre los cuales descuella en su caso la tauromaquia, admirable por la valentía que requiere cuando se practica profesionalmente, pero aún más cuando se realiza por amor, por la pasión que se espera de un buen taurófilo, dispuesto a jugar la vida con elegancia para experimentar la emoción del momento, la respuesta de los tendidos y el triunfo que en la tauromaquia se cuenta en orejas y rabos. Ese libro, de hechura delicada y contundente, será presentado el próximo jueves, a las 18 horas, en el muy taurino restaurante Arroyo (Insurgentes 4003, en Tlalpan), por el editor y prologuista Virgilio Muñoz, el célebre cronista Heriberto Murrieta y el promotor taurino Paco Olvera, con Guillermo Leal como moderador y en presencia del autor, Alfonso Bustamante Anchondo.

BREVIARIO…

Pasado mañana, miércoles 12, a las 19 horas, en la Casa Universitaria del Libro (Casul), se presenta el poemario Era la luz antes de la lluvia, de Mariana Bernárdez, con los comentarios de Claudia Solís Ogarrio y José Luis Martínez (¿El director de Laberinto o el exembajador en Turquía?). Claudio Beristáin leerá poemas y Juan Vadillo dará el fondo musical. @@@ También en la Casul, el jueves de esta semana, Tayde Acosta Gama, Laura González Matute, Alejandro Ortiz Bulle-Goyri y Anthony Stanton dialogarán sobre los Cien Años del Grupo Ulises, sí, el del teatro que patrocinó la extraordinaria Antonieta Rivas Mercado, cuyos integrantes fueron conocidos después por el nombre de su revista: Contemporáneos. @@@ También el jueves, a las 19 horas, el tequileño Rodolfo Naró (nació en Tequila, Jalisco, en 1967), presentará su más reciente novela, La letra alemana, en la Casa de la Memoria Judía de la Ciudad de México. @@@ Se va la Colección Gelman ante el reclamo de múltiples intelectuales y artistas. Se han esgrimido no pocos argumentos para defender ese acervo que, según la voluntad testamentaria de Natasha Gelman, era para México. Lamentablemente, el gobierno ha cerrado ojos y oídos ante las múltiples transas cometidas con la obra.