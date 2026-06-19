Pato Merlín estará presente en el México Vs Chequia del miércoles 24 de junio

La sensación del Mundial 2026 que ya trascendió fronteras, el Pato Merlín, confirmó su presencia para el partido en el que México y Chequia se enfrentarán el próximo miércoles 24 de junio desde la cancha del Estadio Ciudad de México.

En este inicio del Mundial 2026, el combinado de Javier Aguirre marcha con paso perfecto y sin recibir gol, por lo que de mantener esa inercia estará empatando –al menos- sus mejores presentaciones dentro de las Copas del Mundo.

Una vez que el balón rodó en la cancha tres veces mundialista, la del Estadio Ciudad de México, la imagen de un pato inundó las redes sociales y se convirtió en la sensación del Mundial 2026, ya que paseaba por las calles del centro del país con la playera de México. Con el paso de los días, se conoció su historia y nombre: Merlín.

La máxima fiesta el futbol no podrá dejar fuera a uno de sus grandes protagonistas fuera de la cancha, por lo que se confirmó que el Pato Merlín estará presente en el Coloso de Santa Úrsula en el partido que cerrará la actividad del Grupo A en esta justa mundialista.

El Estadio Ciudad de México recibirá un total de 5 partidos durante el Mundial 2026. Reuters

¿Cuándo es el México Vs Chequia en el Mundial 2026?

México ya cuenta con su boleto asegurado como líder del Grupo A rumbo a los 16avos de Final del Mundial 2026, sin embargo, el conjunto europeo se jugará auténticamente la vida en la capital del país por uno de los dos boletos restantes que podría brindar este sector hacia la siguiente ronda:

Día: miércoles 24 de junio, 2026.

Horario: 19:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Estadio y capacidad: Estadio Ciudad de México / 80,824 espectadores.

Instancia del Mundial 2026: Jornada 3, Fase de Grupos.

Canales de TV: Canal 5, Azteca 7 y TUDN.

Alternativas por streaming: IzziGo, Sky+, Vix y Vix Premium.

BFG